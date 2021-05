Verrouillage du coronavirus en Inde 4 mai Actualités en direct: Mises à jour en direct des cas de coronavirus en Inde, Décès quotidiens de Covid-19 en Inde, Suivi en direct de la vaccination contre le coronavirus, Conseils de prévention du coronavirus en direct, Lockdown in UP, Delhi, MP, Maharashtra, Haryana, Punjab Live

Bien qu’il n’y ait aucune nouvelle de tout le verrouillage de l’Inde malgré le buzz, de plus en plus de villes à travers le pays sont soumises à des restrictions strictes pour contrôler la flambée du coronavirus. (Photo PTI)

Suivi en direct du vaccin contre le coronavirus, cas de Covid-19 en Inde Mises à jour en direct du 4 mai: Avec plus de 3,5 lakh nouveaux cas de Covid-19, l’Inde a franchi la barre des 2 crores mardi. Les données du ministère de la Santé montrent que l’Inde a enregistré 3,57229 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le décompte d’aujourd’hui a vu une légère baisse du nombre de décès. Le bulletin de santé du 4 mai indique que 3 449 Indiens ont perdu la vie en raison de l’infection à Covid-19 et des complications associées. Alors que la capitale nationale Delhi a connu le plus grand pic avec 448 décès de Covid, le Maharashtra a montré une baisse constante des cas de coronavirus. Bien que ces chiffres soient encourageants, le point principal est de voir s’il y a eu un changement dans les chiffres des tests ou non. Alors que la nation se bat contre la deuxième vague du coronavirus, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier: