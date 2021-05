Verrouillage du coronavirus en Inde en direct: cas et décès quotidiens de coronavirus en Inde, mises à jour en direct de la pénurie de vaccin Covid-19 en Inde, conseils de prévention du coronavirus, statistiques sur le coronavirus en Inde, nouveaux symptômes du coronavirus en direct

Un médecin administre le vaccin COVID-19 à un bénéficiaire au milieu de la deuxième vague d’épidémie de coronavirus, à New Delhi, le 13 mai 2021. (Photo PTI)

Cas et décès quotidiens de coronavirus en Inde, mises à jour en direct de Covid Vaccine India: La vaccination est le seul moyen de sortir de la pandémie de coronavirus et l’Inde a du mal à dire le moins. Échantillon de ceci – Seulement 3 pour cent de la population est entièrement vaccinée dans la nation de 133 crore! De plus, il y a cette politique déroutante du gouvernement Narendra Modi. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que c’est à cause de la politique complexe du Centre que les États se battent les uns avec les autres pour le vaccin. À l’heure actuelle, pas moins de 10 États ont décidé ou ont déjà lancé des appels d’offres mondiaux pour les vaccins corona.

De Delhi à Bengaluru, les villes ferment les centres de vaccination en raison d’une pénurie de stocks. Mais il convient de noter que ce sont ces personnes qui ont réussi à s’inscrire et à obtenir un créneau Cowin pour le vaccin Covid-19. La situation reste épouvantable dans les villages. Après Ghazipur, Balia, Chhapara et Buxur, on rapporte maintenant que des corps flottants ont été repérés à Ganga près de Patna. Il y a des rapports selon lesquels les habitants ont jeté des filets de pêche pour empêcher que les corps ne soient jetés dans le saint Gange.

Alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague Covid, voici les dernières mises à jour confirmées de l’Inde et du monde entier: