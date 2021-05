Verrouillage du coronavirus en Inde en direct: nouveaux cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, suivi en direct du vaccin Covid-19 en Inde, cas quotidiens de coronavirus et décès à Delhi, Maharashtra, Uttar Pradesh, Telangana, Kerala, Hyderabad, UP Live Coverage

Les infirmières organisent les papiers d’enregistrement des patients COVID-19 dans un hôpital gouvernemental de Ranchi. (Photo PTI)

Statistiques de coronavirus en Inde, cas de Covid-19 en Inde aujourd’hui Mises à jour en direct: Après des sommets déchirants de plus de 4 lakh de cas par jour, le dernier décompte des deux derniers jours montre qu’il y a eu une baisse constante du nombre de cas viraux dans le pays. La capitale nationale de Delhi a également montré une amélioration avec un taux de positivité tombant à 17,7%. La grande question est la suivante: la deuxième vague de Covid a-t-elle atteint un sommet et recule maintenant? Les experts sont divisés. Certains disent que les modèles mathématiques précédents, ainsi que les études cliniques, avaient prédit la deuxième vague culminant à la mi-mai, puis les chiffres seraient sur une trajectoire descendante par la suite. Mais les petits caractères sont – l’exactitude des données. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les chiffres rapportés par l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est étaient sous-estimés. Bien qu’il n’y ait pas de clarté sur le décompte corona, la confusion prévaut également pour le programme national de vaccination.

LIRE AUSSI | Maladie à coronavirus (Covid-19): tout ce que vous devez savoir sur les variantes, les symptômes et le traitement de Covid-19

Alors que les États signalent une diminution des chiffres, voici la couverture en direct de FE Online de la pandémie. Nous irons au-delà des chiffres pour voir quelle est la réalité du terrain et comment le grand public survit à la vague virale brutale: