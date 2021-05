Verrouillage du coronavirus en Inde Mises à jour en direct: Nombre quotidien de cas de coronavirus et décès en Inde, dernières mises à jour de la pénurie de vaccin Covid-19, conseils de prévention de la deuxième vague du coronavirus, statistiques sur le coronavirus en Inde, nouveaux symptômes du coronavirus en direct

Plusieurs États ont décidé de prolonger le verrouillage en cours. (Fichier photo: PTI)

Cas quotidiens de coronavirus et restriction de verrouillage en Inde, mises à jour en direct de Covid Vaccine India: L’Inde voit quelques premiers signes de baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus mais le taux de mortalité Covid-19 de certains États reste toujours une source de préoccupation pour le gouvernement. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, le nombre de patients guéris a également augmenté. Alors que la situation globale se stabilise, le gouvernement a mis en garde contre tout laxisme dans les mesures de contrôle de la propagation de l’infection à coronavirus.

C’est apparemment la raison pour laquelle de nombreux États ont décidé de prolonger le verrouillage en cours. Delhi et Haryana ont prolongé le verrouillage jusqu’au 24 mai. Le gouvernement du Pendjab a annoncé que toutes les restrictions existantes de Covid-19 dans l’État se poursuivraient jusqu’au 31 mai. Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a également déclaré que le couvre-feu partiel du coronavirus se poursuivrait jusqu’à 7 heures du matin. le 24 mai.

Parallèlement, le Centre a exhorté les États et les territoires de l’Union à mettre en place des dispositions appropriées pour gérer l’augmentation des infections à Covid-19 dans les zones rurales et périurbaines. Une réunion de vidéoconférence de haut niveau a été présidée par le secrétaire de l’Union à la santé Rajesh Bhushan avec le membre (Santé) de NITI Aayog VK Paul à cet égard.

Faire attention! Le gouvernement publie un avis contre ces fausses applications d’enregistrement des vaccins CoWIN

La réunion se déroule dans le contexte des zones rurales témoins d’un nombre très élevé d’infections à coronavirus avec un taux de mortalité et de positivité croissant, combiné à de faibles niveaux de tests signalés.

