Verrouillage du coronavirus et manque de soleil : comment l’Ayurveda aide à maintenir l’équilibre de la vitamine D

La mise en œuvre de ces étapes conseillées en Ayurvédais est indispensable pour se protéger d’un manque de Vitamine D.

Par le Dr Partap Chauhan

Avec tout ce qui se passe autour de nous, on pourrait supposer que faire face à un manque de vitamine D ne semble guère figurer sur la liste des priorités de quiconque. Mais plus d’un an à rester à l’intérieur et à l’abri du soleil a conduit à un manque de vitamine D chez beaucoup. Comme si le manque d’interaction sociale et l’anxiété dus à la pandémie ayant affecté à la fois notre santé mentale et physique ne suffisaient pas, les maladies dues à un manque de vitamine D ont commencé à s’infiltrer chez beaucoup d’entre nous.

Un manque de vitamine D dans notre corps peut entraîner divers types de maladies, telles que le rhume, la grippe et différents types de cancer, entre autres affections. Cela peut entraîner de la fatigue et de la fatigue, une perte de cheveux, des problèmes osseux et des maux de dos. La vitamine D a également un rôle majeur à jouer dans le vieillissement, car elle affecte le bon fonctionnement du foie.

La vitamine D a un rôle vital à jouer dans l’immunité, la pression artérielle et le métabolisme du calcium.

Prenez par exemple ceux d’entre nous qui ont des problèmes de cheveux. Nous essayons toutes sortes de produits capillaires pour rendre nos cheveux plus forts et arrêter la chute des cheveux. Mais là où nous nous trompons avec ces méthodes, c’est que nous nous concentrons uniquement sur les facteurs externes, lorsque les vrais résultats sont obtenus lorsque nous commençons à appliquer des changements à l’intérieur du corps. Ce processus peut être inversé en augmentant la quantité de vitamine D de notre corps, car selon l’Ayurveda, c’est notre alimentation qui nous aidera à lutter contre les problèmes.

L’un des problèmes les plus dangereux pouvant être causés par une carence en vitamine D est l’affaiblissement de notre santé osseuse et la perte osseuse, provoquant des chutes et des fractures.

En Ayurveda, il existe un terme appelé Dhatu qui est de sept sortes : Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asthi, Majja et Sukhra et sont collectivement connus sous le nom de SaptaDhatu.

Les dhatus sont liés aux tissus du corps et soutiennent principalement la structure du corps.

Parmi les sept Dhatus, l’asthi (os) dhatu donne une structure solide au corps.

Une terre et un air adéquats sont indispensables pour produire un asthi dhatu sain, ce qui pourrait être obtenu grâce à une alimentation saine.

Les aliments terreux peuvent inclure des champignons, des betteraves et d’autres légumes-racines.

Bien que, juste en consommant le bon régime, un asthidhatu sain ne puisse être garanti. Il faut s’assurer que son feu digestif est sain, sinon les nutriments pourraient ne pas être extraits de l’alimentation et ils pourraient même toxiquer le corps et l’esprit.

L’arthrite et les douleurs musculaires ont été liées à une carence en vitamine D. Dans le même temps, la récupération et la guérison postopératoires sont également affectées si vous avez moins de vitamine D dans votre corps. Si les attributs naturels de votre vatadosha sont la sécheresse et la rugosité, alors une personne atteinte de vatadosha aggravé devrait prendre des aliments humides et gras, ou elle ferait face à des problèmes de cheveux secs.

Les rayons du soleil jouent un rôle vital dans la formation de la vitamine D, mais depuis plus d’un an maintenant nous nous protégeons du coronavirus en restant à l’intérieur, ce qui a gravement affecté notre exposition au soleil, et donc la formation naturelle de vitamine D dans notre corps. Le 7-déhydrocholestérol qui se trouve dans la peau, ainsi que la lumière ultraviolette B des rayons du soleil sont nécessaires pour produire de la vitamine D dans le corps, ce qui nous manque.

Mais l’exposition au soleil n’est pas la seule façon d’obtenir de la vitamine D ; notre alimentation joue également un rôle important. Avec l’augmentation du mode de vie de la restauration rapide, notre consommation de conserves a augmenté, le lait que nous consommons n’est pas aussi frais. Nous devons avoir des sources de lait plus riches pour construire de la vitamine D et aussi laisser l’habitude d’avoir des restes, ou de la nourriture tamasique, selon l’Ayurveda. En effet, ceux-ci peuvent rendre le foie toxique, et le foie est l’endroit où la vitamine D3 est finalement convertie en vitamine D.

La vitamine a deux catégories – liposolubles et non gras ou hydrosolubles. La vitamine D appartient à la catégorie des vitamines liposolubles.

Comprenons ce qu’ils sont :

Les vitamines liposolubles peuvent se dissoudre dans les graisses et les huiles. Comme nous le savons, les vitamines sont des nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner et rester en bonne santé. Les vitamines liposolubles sont absorbées avec les graisses contenues dans les aliments et sont stockées dans les tissus adipeux et le foie du corps. Les vitamines comme A, D, E et K sont des vitamines liposolubles car elles sont solubles dans les solvants organiques.

Les vitamines non liposolubles sont importantes pour les processus physiologiques tels que la santé des os, la vision, la fonction immunitaire et la coagulation.

Les vitamines non liposolubles ou hydrosolubles sont celles qui peuvent se dissoudre dans l’eau. Ces types de vitamines sont transportés dans les tissus du corps, mais ils ne sont pas stockés dans le corps. Ils peuvent être consommés dans des compléments alimentaires et doivent être pris quotidiennement. La vitamine C et les membres du complexe de vitamines B relèvent de la catégorie des vitamines hydrosolubles.

Le travail principal des vitamines hydrosolubles est de maintenir les tissus en bonne santé et aide également à libérer l’énergie contenue dans les aliments que nous mangeons.

Par conséquent, si nous avons un système digestif fort, notre corps peut absorber les nutriments essentiels de la nourriture, ce qui exclut les carences de notre système. Cependant, ceux qui ont un système digestif faible se retrouveront avec des maladies selon l’Ayurveda. Lorsque l’agni (feu digestif) est faible, il y a une indigestion qui affecte l’équilibre du dosha (vatta, pitta, kalpha) ce qui entraîne diverses carences. C’est pourquoi il est important d’améliorer notre système digestif selon les directives établies par l’Ayurveda, afin que l’absorption des nutriments s’améliore. Le lait, le jus d’orange et les champignons sont quelques riches sources de vitamine D.

Même si nous sortons à peine, nous pouvons augmenter la production de vitamine D dans notre corps grâce à la pratique de Surya Namaskar, comme suggéré par l’Ayurveda. Trouvez le meilleur endroit dans votre maison, comme votre balcon, où vous bénéficiez d’une exposition maximale aux rayons du soleil. Pratiquez Surya Namaskar ici quotidiennement. Nos ancêtres faisaient cela comme une prière de gratitude pour les rayons que le soleil nous accorde. Pratiquez-le tôt le matin lorsque le soleil est à son apogée et que vous obtenez une exposition maximale aux rayons du soleil.

Une autre méthode prescrite par l’Ayurveda est l’Abhyanga ou massage à l’huile suivi d’une séance au soleil, ce qui peut être très bénéfique. Il est conseillé d’utiliser de l’huile de sésame pour de meilleurs résultats.

La lubrification interne est un autre moyen efficace d’améliorer notre santé globale avec l’Ayurveda qui aide finalement à améliorer l’absorption des nutriments, comme mentionné précédemment. C’est en lubrifiant le corps à l’intérieur à travers le navadwara (neuf ouvertures du corps). Appliquer deux gouttes de ghee ou d’huile à ces ouvertures (yeux, bouche, oreilles) et boire du ghee une fois par semaine aide dans ce processus.

La mise en œuvre de ces étapes conseillées en Ayurvedais est essentielle pour nous protéger d’un manque de vitamine D. Dans notre culture actuelle alimentée par la malbouffe et le mode de vie rapide, nous avons laissé derrière nous la sagesse que nous ont donnée nos anciens sages, et les seuls qui ont été blessés. à cause de cela, c’est nous. Nous devons suivre ce qu’ils nous ont conseillé, que ce soit pour l’esprit, le corps ou l’âme, et bientôt nous en récolterons les bénéfices.

(L’auteur est directeur de Jiva Ayurveda, est auteur, conférencier, personnalité de la télévision et Ayurvedacharya. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.