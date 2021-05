Verrouillage du coronavirus: l’activité physique a chuté de plus de 40% pendant le verrouillage, selon des recherches

La recherche a également révélé que la baisse de l’activité physique était encore plus sévère dans le cas des personnes âgées de plus de 70 ans de 56 à 67%. (Image représentative)

Alors même que la tendance inquiétante des décès prématurés et de l’augmentation des cas de coronavirus se poursuit, une recherche menée par l’Université Goethe de Francfort a averti qu’une autre pandémie émerge au sein de la pandémie de Covid alors qu’une baisse de l’activité physique a été signalée chez un grand nombre de personnes. L’étude a révélé que lors du premier verrouillage induit par le coronavirus, les personnes étaient jusqu’à 40% moins actives que leur personne habituelle. L’étude a également révélé que le nombre de personnes rendues vulnérables à la dépression mentale avait augmenté de 3 fois lors du premier verrouillage, a rapporté l’Indian Express.

20 scientifiques éminents de 14 pays du monde entier ont qualifié la situation de pandémie cachée au sein de la pandémie de coronavirus. Les résultats des scientifiques ont été publiés dans deux revues: International Journal of Environmental Research et Public Health et Frontiers in Medicine.

Les résultats de la recherche sont basés sur une enquête internationale menée par les chercheurs à laquelle ont participé 15 000 personnes de différents pays du monde. L’enquête a posé des questions standard aux participants concernant leurs niveaux d’activité physique en avril-mai 2020, lorsque la plupart des pays du monde avaient imposé une forme de verrouillage / restrictions de Covid-19. Plus de 66 pour cent des participants ont admis qu’ils ne pouvaient pas égaler leurs niveaux d’activité physique pendant le verrouillage. L’exercice modéré a plongé jusqu’à 41% parmi les participants pendant le verrouillage. Sous la tête d’exercice modéré, les chercheurs ont mis la marche rapide, la course, le vélo, le jardinage intense ou tout autre exercice qui a conduit à une augmentation de leur fréquence cardiaque et de leur vitesse respiratoire.

Une baisse similaire d’environ 42 pour cent a également été signalée dans des exercices vigoureux comme l’entraînement ou la course rapide, ce qui entraîne une libération de sueur et une augmentation nette du rythme cardiaque. La recherche a également révélé que la baisse de l’activité physique était encore plus sévère dans le cas des personnes âgées de plus de 70 ans de 56 à 67%.

