Verrouillage du coronavirus: les travaillistes soutiendront Boris Johnson sur les restrictions au milieu de la flambée d’Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le parti travailliste a confirmé qu’il soutiendrait Boris Johnson s’il faisait pression pour des restrictions Covid plus strictes. On craint de plus en plus que la Grande-Bretagne se dirige vers un verrouillage de facto, bien que le secrétaire à la Santé Sajid Javid ait insisté sur le fait qu’une telle mesure était un « dernier recours ». La British Medical Association (BMA) a exigé des restrictions immédiates, affirmant que le NHS est déjà débordé.

S’exprimant sur Sky News, le secrétaire à la Santé de Shadow, Wes Streeting, a déclaré que le parti travailliste soutiendrait M. Johnson sur de nouvelles restrictions si elles étaient nécessaires.

L’animateur de Sky News, Jonathan Samuels, a déclaré: « Nous ne savons pas encore quel effet le fait de pouvoir mélanger à Noël va avoir sur les chiffres.

« Nous ne le saurons peut-être pas avant quelques semaines.

« D’un côté, vous avez Sajid Javid et en effet le Parti travailliste qui disent que plus de restrictions sont le dernier recours.

« Mais d’un autre côté, le BMA dit que le NHS est déjà débordé, il a besoin de restrictions maintenant. »

JUST IN: Un chirurgien admet que « nous ne voulons pas arrêter la propagation d’Omicron » à travers le Royaume-Uni

M. Streeting a répondu : « Le principal défi pour le pays est de s’assurer que le NHS n’est pas submergé, qu’il est là pour nous quand nous en avons besoin.

« Je veux rassurer les gens. Dans le cas où de nouvelles mesures seraient nécessaires, les travaillistes feront ce qu’il faut, nous ne jouerons pas la politique des partis sur les votes.

« Mais nous exhortons le gouvernement à faire tout ce qu’il peut pour éviter de nouvelles restrictions.

« Les tests sont un outil crucial pour tout cela, et c’est pourquoi la pénurie de tests est vraiment préoccupante. »

Il a déclaré que les principaux domaines de préoccupation que le travail surveillait comprenaient le nombre de membres du personnel du NHS et l’impact sur les maisons de soins et les écoles.

Le gouvernement a également annoncé qu’il mettrait 7 000 unités de purification de l’air à la disposition des établissements de la petite enfance, des écoles et des collèges.

Les ministres ont également été chargés d’élaborer des « plans d’urgence solides » pour les absences sur le lieu de travail.

Le gouvernement craint que l’augmentation des cas d’Omicron n’entraîne l’absence d’un quart du personnel.

Écrivant dans le Daily Mail cette semaine, M. Javid s’est vanté que l’Angleterre avait « accueilli en 2022 avec certaines des mesures les moins restrictives d’Europe ».