Verrouillage du Maharashtra bientôt? Peu probable maintenant, disent les responsables; focus sur les bordures fraîches à partir du 1er avril

Échantillons de l’échantillon COVID19 collectés. (Photo IE par Harmeet Sodhi)

Même avec le Maharashtra enregistrant 32,21% des cas nationaux de Covid, un verrouillage complet est peu probable après que le ministre en chef Uddhav Thackrey ait exprimé des inquiétudes économiques à ce sujet. Néanmoins, d’autres restrictions et restrictions sur les déplacements du public sont en cours et seront mises en œuvre d’ici le 1er avril.

Les responsables de l’État ont déclaré que les trains locaux continueront à fonctionner et que les activités économiques auront un impact moindre qu’un verrouillage, car les lieux publics tels que les centres commerciaux, les restaurants et les bureaux devront observer un protocole strict pour maintenir la distance sociale et exclure la surpopulation, a rapporté l’Indian Express. Les bureaux seront appelés à fonctionner avec une capacité d’employés de 50 pour cent.

Le Maharashtra a été témoin de plus de 6 cas de lakhs et de plus de 2000 décès au cours du mois dernier depuis que les cas ont commencé à augmenter. Lundi, l’État a signalé 31 643 nouveaux cas de Covid-19 et 102 décès. Le plus touché est Mumbai avec 5 890 nouveaux cas lundi, suivi de Pune avec près de 5 000 cas et de Nagpur plus de 3 000 cas. La charge de travail active de Covid dans l’État est maintenant de 3,36 lakh.

CM Thackrey a indiqué dimanche que le département des secours et de la réhabilitation proposera un POS pour un éventuel verrouillage, ce qui s’inquiétait également de ses effets économiques. Une autre réunion avec le département et le département de la santé est prévue mardi.

Selon Assem Gupta, le secrétaire du département des secours et de la réhabilitation des mesures seront annoncées pour restreindre les mouvements dans quelques jours et si cela ne suffit pas, des mesures plus dures entreront en jeu mais l’État ne créera en aucun cas une situation comme celle du travailleur migrant. crise de l’année dernière. Les personnes qui enfreignent les normes seront cependant sanctionnées.

S’attendant à ce que les cas atteignent un sommet à la mi-avril, après quoi ils commenceront à diminuer, Gupta a mentionné que les bordures seraient en place jusque-là. Le verrouillage ne sera mis en œuvre comme dernier recours que si toutes les mesures échouent à contrôler la propagation de l’infection Covid.

Vinita Singhal, secrétaire du département du travail, a également affirmé que tous les travaux liés à la construction, les usines continueront de fonctionner, mais les transports publics seront décalés pour minimiser la surpopulation. Un verrouillage complet est en cours d’examen, mais ne sera pas mis en œuvre immédiatement car le ministère veut mettre des freins au travail. Les travailleurs migrants n’ont pas à s’inquiéter de rentrer chez eux, a-t-elle assuré.

Le ministre de la Santé Rajesh Tope et le secrétaire en chef Sitaram Kunte sont cependant en faveur d’un verrouillage complet pour contrôler la flambée des cas. Le secrétaire à la Santé, le Dr Pradeep Vyas, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le taux de croissance soit aussi élevé qu’aujourd’hui, les forçant à envisager un verrouillage.

Quatre districts, Mumbai, Pune, Thane et Nagpur représentaient 60 pour cent des cas actifs dans l’état, a informé le secrétaire à la Santé. Les responsables de la santé ont découvert le virus double mutant contagieux responsable de la flambée des infections.

Le secrétaire Vyas a également souligné la pénurie de lits Covid, de ventilateurs et de soins intensifs auxquels les hôpitaux peuvent faire face dans les prochains jours si la tendance se poursuit. Actuellement, il y a 60 349 lits dont 12 701 sont occupés tandis que 9 030 sont équipés de ventilateurs et 1 881 d’entre eux sont en service. La municipalité de Brihanmumbai a décidé d’utiliser toutes les petites maisons de retraite privées comme établissements de soins Covid.

Le département de la santé a également exprimé son inquiétude face à l’augmentation des cas dans des districts comme Nashik, Aurangabad, Nagpur, Pune où les infrastructures de santé ne sont pas à la hauteur pour gérer la poussée. . L’Équipe spéciale de l’État Covid a conseillé aux autorités du district de désigner des micro-zones de confinement, d’accélérer le processus de vaccination et d’améliorer la recherche des contacts et la quarantaine institutionnelle.

