Verrouillage du Maharashtra: les organisations artistiques mondiales, le théâtre et le divertissement gardent les gens à la maison

Au milieu de la flambée des cas de coronavirus dans le Maharashtra, le gouvernement de l’État dirigé par le ministre en chef Uddhav Thackeray a prolongé les restrictions en cours de type lockdown jusqu’au 15 mai. aura les cas de COVID-19 les plus actifs d’ici le 11 mai.

La flambée des cas et depuis le tout début de l’épidémie l’année dernière, le COVID-19, a divisé les sociétés à travers le monde. Rester et passer du temps à la maison, plusieurs personnes se sont ennuyées de cela et même du travail régulier. Alors, voici quelques pièces de divertissement dont on peut profiter pendant cette période.

Le National Theatre Scotland a joué sur certains thèmes tels que l’isolement, la solitude et la peur des réunions Zoom, dans le cadre des Scenes for Survival. Scenes for Survival est une dernière saison de courtes œuvres d’art numériques. Plus de 200 artistes de premier plan ont collaboré à leurs efforts pour produire et sortir cinquante-cinq films uniques.

Selon un rapport de The Indian Express, Jennifer Tang et Anthony Lau des Moongate Productions et Omnibus Theatre du Royaume-Uni ont produit WeRNotVirus, qui présente 10 histoires nouvellement commandées, réparties en deux spectacles. Ces 10 pièces ont été livrées en utilisant une variété de formes d’art telles que le cinéma, la poésie, la danse et la chanson. Les histoires tournent autour de la race, l’identité, la représentation, la perspective et l’économie à travers le prisme des artistes d’Asie de l’Est et du Sud-Est et de leurs communautés. La pièce aura lieu via Zoom du 13 au 14 juin.

On peut aussi se divertir en regardant d’autres pièces comme – Love in the Lockdown, Unusual Suspect.

Pendant ce temps, l’Université Savitribai Phule Pune (SPPU) est sur le point d’ouvrir sur son campus une installation de test RT-PCR indépendante pour ses étudiants. Le Centre de diagnostic et de recherche moléculaires de la SPPU a demandé à ses membres du corps professoral et à ses étudiants de se porter volontaires pour la cause. Les étudiants et facultés ayant une expérience de travail dans des laboratoires de biosécurité et familiers avec la réalisation de tests RT-PCR sont invités à participer. Cependant, d’autres qui n’ont pas de telles connaissances peuvent également choisir de se porter volontaires et ils recevront la formation requise dans les centres de test. L’intéressé peut s’inscrire selon les détails partagés par l’Université.

