Verrouillage et hausses de taxes entraînent une baisse des ventes de l’IMFL de 12% en FY21

Un total de 305 millions de caisses (neuf litres chacune) de produits IMFL ont été vendues en 2020-2021, selon les données compilées par le CIABC. (Image représentative)

Selon la Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC), l’organe représentatif des principaux indiens, les ventes d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) ont diminué de 12% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 en raison du verrouillage induit par la pandémie et de l’augmentation des taxes. les entreprises de boissons alcoolisées.

Bien que les ventes aient repris au second semestre 2020-2021 dans la plupart des régions du pays, les États qui ont imposé un Covid-19 élevé et d’autres taxes après la première vague ont montré une mauvaise reprise, a déclaré le directeur général de la CIABC, Vinod Giri.

Un total de 305 millions de caisses (neuf litres chacune) de produits IMFL ont été vendues en 2020-2021, selon les données compilées par le CIABC.

Après un premier trimestre extrêmement médiocre (avril-juin 2020) en raison de verrouillages, les ventes ont montré une tendance positive sur une base entière de l’Inde, s’améliorant chaque trimestre et terminant l’année avec une solide performance au quatrième trimestre (janvier à mars). mentionné. Alors que les ventes d’alcool ont chuté de 42% au T1, elles ont baissé de 9% au T2 et de 1% au T3, avant d’afficher une reprise de 6% au T4.

Les cinq principaux États en termes de reprise des ventes étaient le Maharashtra, Goa, l’Haryana, l’Himachal Pradesh et l’Uttarakhand, tandis que le Bengale occidental, le Rajasthan et le Chhattisgarh figuraient parmi les grands États qui ont connu les plus fortes baisses par rapport à l’exercice précédent.

«De nombreux États ont affiché une tendance positive au cours des trimestres, et même si la plupart n’ont pas été en mesure de récupérer complètement le volume perdu au premier et au deuxième trimestres, la solide performance des troisième et quatrième trimestres reflète la force fondamentale du marché. Cela confirme également qu’il n’y a pas de changement durable contre les boissons alcoolisées dans les paniers de consommation », a déclaré Giri.

Il a déclaré que certains États, où les ventes ne se sont pas redressées ou n’ont pas progressé bien en deçà de la tendance nationale, restent une préoccupation.

Giri a déclaré que les tendances confirment une fois de plus que l’alcool est un produit élastique au prix. «L’inclination de certains gouvernements d’État à imposer des taxes élevées sur l’alcool, en supposant que cela produira des revenus plus importants, est grandement déplacée. Des prix plus élevés en raison de taxes plus élevées, non seulement des ventes plus faibles, mais ils obligent également les consommateurs à opter pour des options moins chères. Ainsi, la perception des taxes par bouteille diminue également, ce qui entraîne une perte de recettes fiscales disproportionnellement plus élevée. »

Certains États ont appliqué des changements dans la voie de la mise sur le marché sans examiner attentivement les éventuelles conséquences négatives. Par exemple, dans le Chhattisgarh, l’introduction d’un super distributeur a conduit à la suppression des ventes, et dans le Bengale occidental, les changements en milieu d’année dans la politique d’accise ont conduit à une nouvelle baisse des ventes, a déclaré la CIABC.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.