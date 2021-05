Verrouillage prolongé – Pourquoi le 21 juin n’est peut-être pas une levée des restrictions de date – «Il faudra peut-être attendre» | Royaume-Uni | Nouvelles

Les restrictions relatives aux coronavirus sévissent au Royaume-Uni depuis plus d’un an, avec des verrouillages, des interdictions de contact social et la fermeture d’entreprises. Maintenant, le pays approche de la fin de la phase de verrouillage, avec l’augmentation des vaccinations, la réouverture des sites et l’international dans certains pays sont autorisés.

La dernière étape du verrouillage dans le cadre de la feuille de route de verrouillage du Premier ministre Boris Johnson devrait avoir lieu le 21 juin.

Cependant, la variante indienne toujours croissante et les hospitalisations liées aux coronavirus pourraient repousser cette date.

Les experts ont déclaré que les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si les restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre peuvent être levées le mois prochain.

Certaines régions du Royaume-Uni connaissent une augmentation des admissions à l’hôpital en raison de la variante indienne, mais les admissions restent globalement stables.

Certains experts ont fait valoir aujourd’hui que les restrictions devraient rester en place jusqu’à ce qu’une plus grande partie de la population ait reçu les deux doses de vaccin.

Le professeur Christina Pagel, de l’University College London et membre d’Independent Sage, a déclaré que la réouverture devrait être retardée de quelques mois.

Cependant, Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme industriel UK Hospitality, a déclaré qu’il était “absolument essentiel” que le reste du secteur de l’hôtellerie soit autorisé à se débloquer le 21 juin.

À partir du 21 juin, «toutes les limites légales sur les contacts sociaux» seront, espérons-le, supprimées – il n’y aura donc aucune restriction quant au nombre de personnes pouvant se rencontrer à l’extérieur ou à l’intérieur.

Des lieux tels que les boîtes de nuit peuvent rouvrir et des événements à plus grande échelle peuvent reprendre sans limites pour les participants.

Cependant, le gouvernement a déclaré: «Cela sera soumis aux résultats d’un programme de recherche sur les événements scientifiques pour tester les résultats de certains événements pilotes au printemps et en été, où nous testerons l’utilisation de tests et d’autres techniques pour réduire le risque. d’infection.

“Alors que nous établissions notre feuille de route, nous nous attendions toujours à ce que les cas augmentent – nous devons rester vigilants.”

Les données pour l’Angleterre publiées vendredi par l’Office for National Statistics (ONS) montrent qu’environ une personne sur 1120 dans les ménages privés a eu le COVID-19 dans la semaine précédant le 22 mai.

Ces chiffres sont restés largement inchangés par rapport à un sur 1110 la semaine précédente.

L’estimation pour l’Écosse est d’environ un sur 630, contre un sur 1 960, ce qui ramène l’Écosse à son état d’il y a environ un mois.

Pendant ce temps, le taux R pour l’Angleterre est maintenant de 1 à 1,1, passant de 0,9 à 1,1 la semaine précédente.

Le taux de croissance, qui évalue la rapidité avec laquelle le nombre d’infections change de jour en jour, se situe entre 0% et 3%.

Cela signifie que le nombre de nouvelles infections pourrait être stable ou augmenter jusqu’à trois pour cent chaque jour.

Le professeur Andrew Hayward, de l’University College London et membre du New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), a déclaré que les cas de la variante indienne doublaient chaque semaine et “il suffit de cinq ou six doublements pour que cela se répète. un quart de million de cas.”

Il a dit que si davantage de règles de verrouillage étaient assouplies “au lieu de doubler chaque semaine, il est probable que cela doublera plus souvent que cela bien sûr, donc je pense qu’il y a un bon argument pour la prudence jusqu’à ce que nous ayons une proportion beaucoup plus élevée de la population. double vacciné “.

Et le professeur Pagel, membre indépendant du Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), a appelé au report de la feuille de route pour l’Angleterre.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que ce qui est démoralisant, c’est d’avoir une troisième vague.

«Si nous pouvons simplement retarder les voyages internationaux, retarder l’étape 4 de la feuille de route jusqu’à ce que nous ayons une proportion beaucoup plus élevée de personnes vaccinées avec deux doses, nous sommes dans une bien meilleure position.

“Nous ne sommes qu’à deux mois de cela, ce n’est pas long à attendre. Ce que je ne veux pas, c’est que nous ayons de nouvelles restrictions.”

Cependant, le Dr Mike Tildesley, de l’Université de Warwick et membre du groupe Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a déclaré à BBC Breakfast que les cas augmenteraient, mais que les vaccins s’avèrent utiles.

Il a déclaré: “Nous nous attendrions à ce que, avec la levée de ces restrictions, le nombre R passe au-dessus de un à un moment donné, et il semble que c’est probablement ce qui se passe maintenant, étant donné que nous commençons à voir des cas augmenter.

“Mais ce qui est important pour nous, c’est que, étant donné que nous avons maintenant les vaccins, nous sommes dans un endroit très différent de, disons, en octobre …

«Parce que j’espère que les vaccins peuvent nous aider en cours de route, et si nous mettons un peu la canette sur la route, nous pouvons permettre aux vaccins de nous aider et, espérons-le, nous permettre finalement de lever les restrictions.