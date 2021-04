Verrouillages: pas d’aide financière immédiate aux travailleurs migrants

Ces salles de contrôle répondront également aux doléances salariales des travailleurs employés dans la sphère centrale comme les ports et les mines.

Le centre n’a pas de plan immédiat pour donner une compensation monétaire aux travailleurs migrants se rendant dans leurs villages d’origine au milieu des verrouillages imposés dans les grands centres urbains pour arrêter le pic dans les cas de Covid-19. Même le nouveau code de sécurité et de santé au travail (SST) qui régit les travailleurs migrants interétatiques peut ne pas leur venir en aide, car les règles pertinentes doivent encore être notifiées par les États.

Bien que les entreprises et l’industrie ne soient pas encore confrontées à une pénurie de main-d’œuvre, l’exode des travailleurs de villes comme Delhi et Mumbai a forcé le gouvernement à s’asseoir et à en prendre note.

Le secrétaire au travail du syndicat a eu une réunion avec ses homologues de l’État la semaine dernière au cours de laquelle ni les États qui fournissent des travailleurs migrants ni ceux qui reçoivent de tels travailleurs n’ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la situation actuelle.

Pendant ce temps, le ministère du Travail a relancé 20 salles de contrôle qu’il avait installées à travers le pays en avril de l’année dernière pour atténuer les problèmes des travailleurs migrants. Ces salles de contrôle, surveillées et supervisées par le commissaire en chef du travail, avaient résolu les griefs de lakhs de ces travailleurs l’année dernière grâce à une coordination avec divers gouvernements des États, a déclaré mardi le ministère du Travail dans un communiqué.

Annonçant mardi la renaissance des salles de contrôle, la secrétaire au Travail, Apurva Chandra, a déclaré que les travailleurs migrants sont libres de contacter par e-mail, mobile et WhatsApp les agents qui gèrent ces salles de contrôle pour tout type d’aide dont ils ont besoin. «Nos officiers seront là pour les aider», a déclaré Chandra dans une déclaration vidéo.

Ces salles de contrôle répondront également aux doléances salariales des travailleurs employés dans la sphère centrale comme les ports et les mines.

Étant donné que le code de SST peut ne pas être invoqué pour faire face à la situation, Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de TeamLease Services, a déclaré: «Cela nous indique à peu près la nécessité et l’urgence de notifier et de rendre les quatre codes du travail applicables. entre le Centre et les États. »

Le professeur KR Shyam Sundar de l’XLRI a déclaré: «La non-application des codes du travail qui, selon le gouvernement, fournirait des avantages universels et couvriraient les travailleurs migrants et les travailleurs informels de manière beaucoup plus complète que les lois du travail existantes, nuiront sûrement et priveront des millions de personnes des avantages et des secours potentiels. des travailleurs migrants vulnérables. »

Le code de la sécurité et de la santé au travail prévoit qu’un employeur verse annuellement à un travailleur migrant interétatique une indemnité de voyage aller-retour vers son lieu d’origine depuis le lieu de travail. Les États ont été habilités à offrir à un tel travailleur la possibilité de profiter des avantages du système de distribution public, soit dans son État d’origine, soit dans l’État de destination où il est employé.

Les dispositions pertinentes du Code SST sont applicables à tout établissement dans lequel 10 travailleurs migrants interétatiques ou plus sont employés ou ont été employés n’importe quel jour des 12 mois précédents.

Le ministère du Travail a récemment lancé un travail de terrain pour mener une enquête sur l’ensemble de l’Inde sur les travailleurs migrants. Il enquêtera également sur les ménages ayant des migrants internes avec un accent particulier sur les travailleurs migrants et pour comprendre l’impact de Covid-19 sur les travailleurs migrants.

Au cours du verrouillage national de l’année dernière, un peu plus de 1,14 million de travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine; cependant, la plupart de ces travailleurs migrants sont également retournés sur leur lieu de travail et ont repris un emploi productif, a déclaré le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar à Lok Sabha le 8 février de cette année.

Pour stimuler l’emploi et les opportunités de subsistance pour les travailleurs migrants retournant dans les villages à la suite de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait, le 20 juillet 2020, lancé Garib Kalyan Rojgar Abhiyan dans 25 districts pour fournir des emplois et créer des infrastructures dans les zones rurales avec un enveloppe de ressources de `50 000 crore. Aucun programme de ce type n’a été annoncé par le gouvernement à ce jour au cours de l’année en cours.

