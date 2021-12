Vers 2022 : Garder une longueur d’avance avec le cloud et l’IA

Comment l’industrie BFSI indienne accélère l’innovation technologique pour une croissance durable



Par Irina Ghose

Alors que les organisations du secteur BSFI se tournent vers 2022, un aspect qui se démarque est la prise de conscience que l’échelle et l’adoption de la transformation numérique doivent faire un bond en avant pour suivre le rythme d’une myriade de facteurs. Les clients de la nouvelle ère qui sont avertis en numérique ont maintenant une pléthore d’options parmi lesquelles choisir, qu’il s’agisse de fintechs, de néobanques, parmi d’autres acteurs de l’écosystème qui sont conçus pour être agiles dès le départ avec une pile technologique moderne.

Le modèle « phygital » sera le modèle de fonctionnement le plus approprié à l’avenir. Cette approche hybride tient compte de l’assurance de l’interaction physique dans les succursales ainsi que de l’amélioration des expériences client des points de contact numériques pour renforcer l’engagement client qui est devenu le nouveau champ de bataille concurrentiel. L’industrie a connu une évolution vers des écosystèmes plus ouverts et interconnectés grâce à la modernisation des plates-formes de base, y compris les API ouvertes, devenant une approche polyvalente pour générer plus rapidement de la valeur et de l’innovation. Selon un rapport d’IDC, près de 80 % des banques d’affaires en Inde devraient exécuter leurs charges de travail de financement du commerce et de trésorerie sur le cloud d’ici 2024. En 2022, une priorité clé pour les entreprises BFSI sera de tirer davantage parti des capacités numériques pour se renforcer avec la résilience et l’agilité de l’entreprise, avec l’aide de l’IA et du cloud.

Garantir une productivité ininterrompue : les banques et les sociétés de services financiers utiliseront davantage les outils de travail à distance, permettant aux employés d’accéder aux données et aux systèmes du bureau de n’importe où, tout en garantissant la sécurité des données. De plus, les « ventes sans contact ou virtuelles », résultat de l’intégration de l’IA dans l’intégration des clients, deviendront plus importantes.

Accompagner les clients de manière transparente : l’IA et le cloud évolueront du statut de catalyseurs de l’expérience utilisateur à celui de « l’expérience utilisateur ». Nous assisterons également à une augmentation de l’utilisation de l’analyse de la parole, du texte et des images, des services IVR et des robots pour rendre l’engagement des clients plus transparent.

Co-créer des solutions innovantes via des API : le passage à une banque ouverte et à la mise à disposition de services bancaires à d’autres sociétés tierces via des API continuera de s’accélérer en 2022. Ces API permettent aux entreprises partenaires de co-créer des solutions client de manière fluide et une fraction du temps nécessaire à une telle intégration, augmentant ainsi la productivité.

Autonomiser les institutions financières locales : l’IA sera la clé pour autonomiser les petites banques et institutions financières dans les zones rurales avec des services sans agence. Des artisans aux startups en passant par les petites entreprises, l’IA et le cloud permettront aux entreprises BFSI d’offrir des prêts et des crédits soutenus par des données précises. Nous verrons également des services cognitifs basés sur l’IA être utilisés pour interpréter les requêtes des clients dans les langues vernaculaires et les dialectes locaux étendant les services financiers aux coins les plus reculés de notre pays.

Innovation avec des offres cloud personnalisées : tirer parti de l’expertise fournie par les solutions cloud spécifiques à l’industrie sera la voie à suivre pour les sociétés de services financiers avec des fonctionnalités adaptées aux besoins, aux normes de sécurité et à la couverture de conformité exigées par l’industrie. Ces offres cloud axées sur l’industrie permettent aux banques de créer une vue à 360 degrés du client avec une meilleure compréhension et la prochaine meilleure action suggérée, de créer une visibilité en temps réel et d’améliorer les informations pour aider à réduire la fraude.

Les banques et les institutions financières doivent avoir une vision claire de ce qu’elles entendent réaliser avec la technologie. Ceux qui ont mis en place une intelligence numérique et artificielle (IA) auront plus de facilité à répondre aux évolutions du marché et des clients tout en ayant un avantage concurrentiel clair avec une agilité, une innovation et une transformation continues.

L’auteur est directeur exécutif – Cloud Solutions, Microsoft India

