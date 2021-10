Vers 5 heures du matin, Sandor Martín montera sur le ring contre Mikey García

Ce soir vers 5 heures du matin, le triple champion d’Europe des super-légers, le joueur barcelonais, entrera sur le ring Sandor Martin, pour affronter le grand combattant américain à Fresno (Californie) Mikey Garcia, qui a été champion du monde dans quatre divisions (plume, super plume, poids léger et super poids léger).

Lors de la pesée qui s’est tenue il y a quelques heures, le favori Mikey Garcia Il a donné dans la balance 65 100 kg, tandis que le Barcelone a pesé 65 300 kg. Les deux dans la limite convenue de 65 800 kg, soit près de deux kilos et demi de plus que la limite ultralégère.

La soirée peut être vue en direct sur DAZN à partir de 1h30 avec plusieurs combats précédents.

Pour Sandor Martin Tout est positif, il joue dans un gala important aux Etats-Unis et une victoire, très difficile, le rapprocherait de la contestation du titre mondial, une défaite avec une bonne image le maintiendrait dans la vitrine des grands combats, et quoi il a déjà et vaut beaucoup, a été choisi pour la taille de combat.

Bien que Garcia ne soit pas au sommet de sa carrière, il est clairement le favori.

La victoire de Mikey Garcia est rémunéré à 1,05 € par euro misé, tandis que celui de Sandor Martin à 10,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Les combats précédents affronteront l’Australien invaincu à 1h45 Brock jarvis (19-0, 17 KO) contre le Mexicain Alexandre Frias (13-4-2, 6 KO) pour le titre IBF Intercontinental 10 rounds des poids légers.

Vers 2h30 du matin, le phénomène texan Jesse Rodriguez (13-0, 9 KO) les verra à dix rounds en poids mouche léger avec le Mexicain José Alejandro Burgos (18-4-1, 15 KO).

L’autre match important du gala, le championnat du monde WBO des poids mouches légers entre les Mexicains Elwin soto (19-1, 13 KO) et le Portoricain Jonathan Gonzalez (24-3-1, 14 KO) débutera vers 15h30. Soto fera sa quatrième défense du titre qu’il a remporté contre un autre Portoricain, Ángel Acosta, et ils anticipent une autre grande guerre Mexique-Porto Rico.

A 4h30, la star locale commencera le combat Marc Castro (3-0, 3 KO) contre les Dominicains Ange Lune (14-7-1, 7 KO). Il combat six rounds au super poids plume.

Et vers 5 heures, le combat stellaire Mikey Garcia en vue de Sandor Martin.