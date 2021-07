Vers la 3D ou pas vers la 3D : achetez le bon billet Black Widow

Quelle que soit la qualité d’une présentation 3D, il y aura toujours une tentation d’enlever vos lunettes pendant que vous regardez le film. Si vous faites cela lors de votre projection Black Widow 3D, vous verrez l’effet de flou classique qui rend ce support possible. Habituellement, plus il y a de manipulations d’images, meilleur doit être l’effet 3D. Correspondant aux composants Avant et Au-delà de la fenêtre mentionnés ci-dessus, le flou semble être plus efficacement mis en œuvre en arrière-plan de Black Widow. Avec des personnes au centre de l’image regardant presque totalement en 2D à divers endroits du film, la mise au point du flou semble confirmer la meilleure emphase de l’imagerie 3D sur la profondeur de l’image.