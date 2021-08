Vers la 3D ou pas vers la 3D : achetez le bon billet de croisière dans la jungle

L’inconvénient de la présentation 3D de Jungle Cruise, en particulier en ce qui concerne les sensations fortes de Before The Window, est que cet effet n’est pas utilisé aussi souvent qu’il pourrait l’être. Encore une fois, des moments de conversation et d’observation plus calmes pourraient toujours contenir des moments d’objets et de personnages sortant de l’écran de temps en temps. Cependant, l’énorme avantage est que lorsque Jungle Cruise brise la fenêtre, il le fait de manière impressionnante. Le meilleur exemple de cet effet utilisé apparaît également au début du film, lorsque Skipper Frank de Dwayne Johnson approche son bateau si près d’un tronc d’arbre de la mort, que la caméra s’attarde non pas une fois, mais deux ! Ajoutez quelques frayeurs de saut de qualité supérieure, ainsi qu’un guépard fougueux, et vous en avez assez pour vraiment plonger vos yeux en 3D.