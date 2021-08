Vers la 3D ou pas vers la 3D : achetez le bon billet d’homme gratuit

La profondeur de champ n’est généralement pas un problème avec la plupart des films 3D, la plupart des films utilisant l’arrière-plan comme une autre toile pour impressionner le public. Bien qu’un effet plus subtil, si vous regardez assez attentivement au-delà de la fenêtre 3D, ce que vous trouverez peut vous surprendre. Free Guy n’est, encore une fois, pas surprenant dans le fait qu’il tire pleinement parti de la profondeur de l’image, en particulier avec la vue tête haute de Guy de certaines séquences. Les personnages et leurs environnements sont clairement délimités, à tel point qu’il y a un pop supplémentaire lorsque vous passez du personnage à l’arrière-plan, et vice-versa. De plus, la séquence où Guy et Millie s’éloignent d’une ville qui se referme littéralement autour d’eux est vraiment remarquable en termes de profondeur dessinée dans ce canyon de malheur toujours plus petit.