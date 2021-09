Vers la 3D ou pas vers la 3D : achetez le bon Shang-Chi et le billet de la légende des dix anneaux

Très rarement, un film utilise-t-il sa conversion 3D au maximum, notamment en ce qui concerne l’aspect « Avant la fenêtre ». Le concept de lancer des objets sur le public peut être soit inexistant, soit dans certains cas un bâillon bon marché pour vous convaincre que la 3D est utilisée correctement. Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne jouent sur aucun de ces pôles du spectre, offrant une victoire rare aux personnes qui aiment se sentir comme faisant partie de l’action. Du premier combat où Simu Liu jette son poing vers le public à l’immense finale du troisième acte, des anneaux, des armes et des personnages sont lancés sur la foule. En utilisant l’effet juste, cette conversion 3D brise la barrière entre le public et le film, et c’est une belle chose à voir.