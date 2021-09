Vers la NBA à 75 000 millions

L’âge d’or que la NBA a vécu ces dernières années, avec le choc inévitable de la pandémie dont elle sort la tête, reposait sur le nouveau contrat de télévision négocié en 2014, signé en 2015 et entré en vigueur en 2016 : Disney (qui monopolise les actionnaires d’ESPN et d’ACB) et Turner (TNT) a accepté de payer 24 milliards de dollars pour les droits de compétition pour neuf saisons (2016-25). Dans l’accord précédent, Disney payait environ 485 millions par an et Turner environ 445. Le chiffre a triplé : près de 2 700 millions au total par an. La NBA, qui avant la pandémie générait environ 8 000 millions par an, établit combien ses 30 franchises peuvent dépenser pour les salaires des joueurs (le plafond salarial) via le BRI (Basketball Related Income), tous montants directement liés aux matchs de basket. Billetterie, merchandising… et droits télé bien sûr.

Le salaire moyen de la Ligue atteint 7 millions par an. En 2017, Stephen Curry a signé le premier contrat de plus de 200 millions au total (201 pour cinq ans). Plus tard, Giannis Antetokounmpo a renouvelé le sien avec les Bucks, en 2020, pour 228 millions également en cinq ans. En moyenne, 45,6 par an. Curry, encore une fois, a laissé le Grec derrière avec une prolongation jusqu’en 2026 avec la moyenne annuelle la plus élevée de l’histoire : 53,8 millions. Au cours de la dernière année (2025-2026), le grand meneur des Warriors a assuré 59,6 millions. L’année précédant le nouvel accord télévisé, le plafond salarial (le total dépensé en salaires pour chaque équipe au cours d’une saison) a été fixé à 70 millions de dollars. Dans la suite (2016-17), la pluie d’argent des téléviseurs l’a jeté à 94,1. Une ascension historique, une nouvelle NBA.

En 2025, cet accord qui a changé les règles du jeu prendra fin. Et un nouveau est déjà en cours de négociation qui peut mettre la Ligue en nombre encore plus incroyable. Selon Jabari Young (CNBC), La NBA tentera d’atteindre 75 milliards de dollars pour une nouvelle période de neuf ans, avec une préférence pour les mêmes partenaires (Disney et Turner). Il passerait d’environ 2 700 millions par an à plus de 8 000. Le plafond salarial, désormais de 112 millions, pourrait monter en flèche au-delà de 170 millions par an. Dans cette estimation, les contrats maximum de cinq ans dépasseraient 300 millions de dollars.. Ils commenceraient à près de 60 ans la première saison et finiraient à 79 ans la dernière. Au-dessus du plafond total en 2015 (70 millions).

En mars, la NFL (la mère de toutes les compétitions américaines) a renouvelé ses contrats de télévision en chiffres historiques : 100 milliards pour onze ans (2023-2033). Plus de 9 000 millions par an, un chiffre que la NBA veut se rapprocher malgré le fait que son poids auprès du public aux États-Unis est bien moindre. Mais il compte en sa faveur avec un biais démographique : ses supporters sont les plus jeunes des grandes ligues professionnelles du pays, un terrain de pêche très recherché, et son impact mondial est bien supérieur à celui de la NFL, un bastion immobile au niveau national. . La reprise des audiences post-pandémie fait que les grandes télévisions n’hésitent pas. Le sport n’est pas seulement un pilier évident de leur programmation, mais il est également devenu un crochet essentiel pour le succès des nouveaux systèmes de streaming.

En 2016, la pluie de millions qui invitait à la dépense excessive, et l’exigeait en quelque sorte (les équipes doivent investir au minimum 90 % du plafond dans les salaires), a causé une distorsion du marché menant à une récession subséquente. Cet été-là, jusqu’à 35 joueurs ont signé des contrats de plus de 40 millions au total, dont 16 avec un changement d’équipe. Deux ans plus tard, à l’été 2018, il n’y avait que dix contrats dans ces chiffres et un seul avec un changement de franchise : LeBron James est allé aux Lakers. Ceux-ci sont certains de ces contrats signés en 2016, en pleine escalade des dépenses:

Nicolas Batum : 120 millions de dollars pour 5 ans avec les Hornets

Allen Crabbe : 75 millions de dollars pour quatre ans avec les Trail Blazers

Ian Mahinmi : 64 millions de dollars pour quatre ans avec les Wizards

Solomon Hill : 48 millions de dollars pour quatre ans avec les Pélicans

Kent Bazemore : 70 millions de dollars pour quatre ans avec les Hawks

Evan Turner : 75 millions de dollars pour quatre ans avec les Trail Blazers

Bismack Biyombo : 70 millions de dollars pour quatre ans avec le Magic

Joakim Noah : 72 millions de dollars pour quatre ans avec les Knicks

Matthew Dellavedova : 38,4 millions de dollars pour quatre ans avec les Bucks

Luol Deng : 72 millions pour quatre ans avec les Lakers

Timofey Mozgov : 64 millions de dollars pour quatre ans avec les Lakers

Chandler Parsons : 94,8 millions de dollars pour quatre ans avec les Grizzlies

Les équipes, pour se prémunir contre une répétition de cette catastrophe, ils préféreront une intervention de la Ligue pour que l’augmentation soit progressive et pas en un seul été, et il est déjà question de négocier des augmentations de l’ordre de 12 à 15 millions par an. Reste à savoir s’ils accepteront les joueurs qui tenteront de tirer le meilleur parti d’un afflux de nouveaux revenus qui sera l’un des grands enjeux d’avenir à moyen et long terme de la NBA. avec, ne l’oublions pas, une nouvelle convention collective également en route. L’actuelle se termine après la saison 2023-24, un an avant la fin du contrat de télévision en cours. Les deux parties, franchises et joueurs, devront se mettre d’accord.