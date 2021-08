Vers la prévention d’une guerre désastreuse entre les États-Unis et la Chine ⋆ 10z viral

— de Foreign Policy In Focus

Les relations américano-chinoises sont pires qu’à tout autre moment depuis le début du renouveau des relations au début des années 1970. Comme à la fin des années 40, nous assistons et souffrons à la restructuration du désordre mondial en une nouvelle confrontation extrêmement dangereuse et totalement inutile, analogue, mais non identique, à la guerre froide. Comme l’a écrit Zhu Zhiqun, mon collègue du Comité pour une politique américano-chinoise SANE, « l’administration Biden s’est convaincue que la Chine est une menace existentielle pour les intérêts nationaux des États-Unis et… doit être repoussée à tout prix ». Trump, et maintenant Biden, Blinken et d’autres, aveuglés par leur pharisaïsme, ont forgé un nouveau consensus à Washington et national : la Chine constitue une menace existentielle pour la liberté et la démocratie dans le monde ; par conséquent, les États-Unis doivent défendre agressivement la liberté et la démocratie – militairement, diplomatiquement, technologiquement et autrement.

Que les États-Unis ont imposé un empire Asie-Pacifique depuis 1898, que les droits de l’homme n’existent pas à Guantanamo, que des républicains racistes – comme Modi, le nouveau partenaire de Washington en Inde – privent les électeurs minoritaires de leurs droits, et que les États-Unis sont profondément alliés avec les gouvernements répressifs du monde entier sont des vérités gênantes consignées dans un trou de mémoire orwellien.

À la racine se trouvent les tensions inévitables entre les puissances montantes et déclinantes, le piège de Thucydide, qui à plusieurs reprises dans l’histoire a culminé dans des guerres catastrophiques. En plus de l’analogie de la guerre froide, il existe des parallèles troublants avec les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale : tensions entre les puissances montantes et en déclin et les structures d’alliance complexes qui incluent désormais le QUAD, nationalisme intense avec les haines qui l’accompagnent, différends territoriaux, courses aux armements avec les nouvelles technologies, l’intégration économique et la concurrence, les autocraties et les acteurs génériques.

Comme les coups de feu de 1914 à Sarajevo, un incident, un accident ou une erreur de calcul – une collision de navires de guerre dans les mers de Chine méridionale ou orientale ou près de Taïwan – pourrait dégénérer en une guerre majeure, potentiellement nucléaire.

La transformation économique de la Chine est le fondement de sa diplomatie agressive et de son armée de plus en plus avancée. L’intégration croissante des économies d’Asie et du Pacifique avec la Chine, les actions agressives de Pékin dans le sud de la Chine/mer des Philippines occidentales, et ses capacités aériennes et cybernétiques de déni de zone remettent de plus en plus en question la capacité à long terme de Washington à maintenir sa domination indo-pacifique.

Comme Obama et Trump avant eux, l’administration Biden, le Congrès et une grande partie du pays restent enracinés dans les idéologies autodestructrices de l’exceptionnalisme américain, destin manifeste, qui à son tour alimente le racisme anti-asiatique. Pendant ce temps, les dirigeants chinois, marqués par le siècle et demi d’humiliations de la nation, ne sont pas d’humeur à reculer alors qu’ils cherchent à réaliser le rêve chinois du secrétaire général Xi, en redonnant à la Chine son rôle historique de premier plan.

Trump a doublé le pivot d’Obama vers l’Asie-Pacifique avec la stratégie de défense nationale 2018 de son administration. La stratégie, qui façonne toute la planification militaire américaine, et maintenant celle de l’OTAN, a réduit les engagements militaires américains au Moyen-Orient et a donné la priorité à la planification et aux préparatifs d’une éventuelle guerre des grandes puissances.

L’administration Biden a depuis publié ses directives stratégiques intérimaires, qui sont cohérentes avec la stratégie Trump. La Chine reste un « concurrent stratégique ». Les préparatifs d’une éventuelle guerre des grandes puissances contre la Chine ou la Russie restent la priorité du Pentagone et de « tous les gouvernements ». Ces engagements et les engagements à contenir et à gérer la montée en puissance de la Chine ne devraient pas surprendre si Kurt Campbell, auteur principal de la doctrine du pivot de l’ère Obama sur l’Asie et le Pacifique, est la figure principale de la politique indo-pacifique américaine au Conseil de sécurité nationale. L’approche « dure » de l’administration vis-à-vis de la Chine a été présentée en avant-première dans la perspective conflictuelle qui a précédé le mini-sommet de mars à Anchorage. Le sommet de l’OTAN de juin a officialisé l’adoption de la doctrine OTAN 2030, qui fait du confinement de la Chine l’une des deux priorités de l’alliance. En commençant par l’envoi d’une flotte de porte-avions dans le sud de la Chine/mer des Philippines occidentales quelques jours après l’inauguration de Biden, l’administration s’est engagée dans des opérations militaires provocatrices, et le budget militaire record de Biden est synonyme de danger ainsi que d’emplois et de profits.

Un changement par rapport à l’ère Trump est la priorité que Biden accorde au renforcement de la puissance militaire américaine avec des alliances. Le Premier ministre Suga et le président Moon ont été les premiers chefs d’État étrangers invités par Biden à Washington. Les secrétaires Blinken et Austin ont rencontré leurs partenaires de l’alliance QUAD avant d’affronter leurs homologues chinois à Anchorage, et un sommet QUAD est prévu en septembre. Biden a réaffirmé l’engagement « à toute épreuve » des États-Unis envers son alliance avec la Corée du Sud, son soutien militaire aux revendications japonaises sur l’île Senkaku/Diaoyu et à la défense militaire des intérêts philippins dans le sud de la Chine/mer des Philippines occidentales.

Taiwan est le point d’éclair le plus dangereux de l’Indo-Pacifique. Aucune des deux parties ne veut la guerre, mais des accidents et des erreurs de calcul se produisent. Alors que le soutien américain à la démocratie libérale de l’île est une source majeure de tension avec la Chine autoritaire, deux réalités géostratégiques sont au cœur des grandes tensions de pouvoir sur l’île. Comme Cuba, à seulement 90 miles de la Floride où l’introduction de missiles soviétiques en 1962 a déclenché la crise des missiles de Cuba, Taïwan est à 160 miles de la Chine continentale. Elle est ainsi perçue comme une source de vulnérabilité militaire chinoise. Taïwan est également la principale source mondiale de semi-conducteurs avancés dont dépendent les économies américaine, chinoise et japonaise. Ceux-ci font de l’île un prix stratégique convoité.

La Chine a longtemps été claire sur sa ligne rouge à Taïwan. Malgré la préférence répétée de Pékin pour une réunification pacifique avec ce qu’elle appelle sa « province renégat », il est clair depuis longtemps que si Taipei prend des mesures irréversibles vers l’indépendance de jure, elle répondra militairement.

Biden et Blinken ont donc joué avec le feu. Pour la première fois depuis le renouvellement des relations américano-chinoises en 1979, l’ambassadeur fonctionnel de Taïwan aux États-Unis a été invité à l’investiture présidentielle de janvier. Contrairement à l’engagement de Washington depuis cinq décennies en faveur d’une politique d’une seule Chine et à « l’ambiguïté stratégique » concernant les engagements américains à défendre Taïwan, Blinken et maintenant Austin ont claironné l’engagement « solide » de Washington pour la défense de Taïwan. Ceci, alors que les sondages indiquent que l’augmentation des engagements américains pour défendre Taïwan alimente le soutien taïwanais à l’indépendance. Ceci, à son tour, repousse les limites vers la ligne rouge de la Chine.

Biden a envoyé à plusieurs reprises des navires de guerre dans le détroit de Taïwan et a envoyé une délégation dite « non officielle » d’anciens hauts responsables pour rencontrer de hauts dirigeants taïwanais. Les directives qui empêchaient longtemps les diplomates américains de rencontrer leurs homologues taïwanais sont en cours de révision pour encourager de telles réunions. Et des discussions se poursuivent pour le déploiement d’une présence navale américaine permanente près de Taïwan.

La Chine n’est pas innocente. En plus de la répression des droits de l’homme par Pékin à Hong Kong, au Xinjiang et ailleurs, son Armée populaire de libération a accueilli l’administration Biden en envoyant à plusieurs reprises des avions de guerre dans l’espace aérien de Taïwan et des navires de guerre dans les eaux taïwanaises. Cela a entravé les efforts de Taïwan pour obtenir des vaccins contre le Covid, et le secrétaire général Xi a marqué le centenaire du Parti communiste chinois en soulignant l’importance de la « réunification pacifique » avec Taïwan comme principe du « rajeunissement national » de la Chine.

La situation n’est pas meilleure dans le sud de la Chine/mer des Philippines occidentales, où même le Pentagone reconnaît que la doctrine militaire déterminante de la Chine est la « défense stratégique ». Encerclée par des centaines de bases et d’installations militaires américaines et par la septième flotte de la marine américaine, au mépris total des revendications légitimes des autres nations et du droit international, la Chine a élargi son périmètre de défense en mer de Chine méridionale avec sa ligne néo-impériale à neuf tirets et construction de bases militaires sur des rochers et des îlots contestés. Dans la tradition impériale des grandes puissances, la Chine imite la doctrine Monroe américaine qui a longtemps été le fondement de l’hégémonie américaine de l’hémisphère occidental.

Les 17,7 milliards de tonnes de pétrole brut de la mer en font la quatrième plus grande réserve de pétrole au monde. Ajoutez à cela ses quantités massives de gaz naturel et d’autres minéraux. D’une plus grande importance stratégique est le fait que la mer se trouve à cheval sur des voies maritimes sur lesquelles transitent 40 pour cent des échanges commerciaux mondiaux, y compris les combustibles fossiles qui alimentent les économies chinoise, japonaise et sud-coréenne. Tout comme le détroit d’Ormuz dans le golfe Persique tout au long du vingtième siècle, la mer fonctionne comme la veine jugulaire des économies capitalistes les plus dynamiques du monde. Si le détroit de Malacca ou ses autres voies maritimes étaient bloqués, les économies de la région seraient confrontées à un désastre. La Mer est ainsi le centre géostratégique de ce siècle de la lutte pour la puissance mondiale.

Ajoutez à tout cela les vagues de la mer contre la frontière la plus vulnérable de la Chine – sa puissance économique côtière.

Pour renforcer l’hégémonie régionale des États-Unis, les présidents Obama, Trump et maintenant Biden ont encouragé la résistance aux revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale et ont mené des incursions navales et aériennes fréquentes et provocatrices (FONOP) près des îles contestées occupées par la Chine. Comme l’a rapporté un groupe de réflexion de la marine chinoise, en 2020, l’armée américaine a exercé une « pression maximale » dans la mer de Chine méridionale » avec des déploiements « sans précédent » de la marine et de l’armée de l’air dans la région. Les porte-avions américains, les destroyers et leurs flottes de soutien ont mené plus d’incursions FONOP près des îlots militarisés de la Chine que jamais auparavant.

Conformément à sa stratégie d’alliance, la septième flotte est désormais rejointe par des navires de guerre britanniques, français, allemands, néerlandais et japonais. La Chine a également mené ses exercices navals, le plus offensif étant le déploiement de plus de 200 navires, apparemment des chalutiers de pêche, qui ont bloqué l’accès au récif de Pentecôte, dans la zone économique exclusive des Philippines.

Les navires de guerre américains et chinois opérant de manière agressive à proximité étroite et parfois dangereuse les uns des autres sont des invitations à des accidents potentiellement mortels et à des erreurs de calcul. Compte tenu des enjeux de la compétition et de la puissance des forces nationalistes de chaque pays, il ne faut pas sous-estimer le danger d’un incident déclenchant des forces qu’il est impossible de contenir politiquement.

Une nouvelle guerre froide mondiale avec la Chine ou, pire, une guerre chaude et potentiellement nucléaire avec la Chine, sont les dernières choses dont l’humanité a besoin. Au lieu que les militaires américains, japonais, de l’OTAN et chinois accroissent des tensions potentiellement mortelles, la survie humaine exige le dépassement des intérêts acquis et la recherche de solutions diplomatiques aux différends tenaces et impactés.

Nous ne pouvons pas établir un monde sans armes nucléaires s’il ne reste personne pour le créer. Cela signifie s’organiser pour empêcher la guerre nucléaire des grandes puissances et l’hiver nucléaire. Comme nous l’avons appris du rapport de 1982 sur la sécurité commune de la Commission Palme, qui a fourni le paradigme qui a conduit au traité INF et a mis fin à la guerre froide américano-soviétique avant l’effondrement du mur de Berlin, la sécurité ne peut être assurée par une course aux armements en spirale avec le rival d’une nation. . Cela ne peut être réalisé qu’en créant une confiance mutuelle et en poursuivant une diplomatie mutuellement bénéfique. La sécurité commune n’est pas la paix ou l’abolition des armes nucléaires, mais elle peut empêcher une guerre catastrophique et ouvrir la voie au désarmement nucléaire, à la collaboration pour inverser l’urgence climatique et faire face à cette pandémie et aux futures pandémies.

À ces fins, les exigences en matière d’organisation ou d’organisation devraient inclure :

L’adoption par les États-Unis d’une doctrine de combat nucléaire sans première utilisation, le renouvellement des consultations militaires américano-chinoises pour éviter les erreurs de calcul, et des mesures crédibles des États-Unis et de la Chine pour remplir leur obligation au titre de l’article VI du TNP. Mettre fin à toutes les démonstrations de force militaires provocantes et dangereuses. Honorer la formule d’une seule Chine et encourager les négociations sino-taïwanaises Engager le Forum régional de l’ASEAN à renouveler les négociations multilatérales américano-chinoises-ASEAN, y compris un code de conduite contraignant pour l’Asie du Sud-Est concernant les opérations militaires dans le sud de la Chine/mer des Philippines occidentales et pour le développement conjoint des ressources minérales de la mer. États-cadres nucléaires signant et ratifiant le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires pour faire pression sur tous les États dotés d’armes nucléaires.

Puissions-nous l’emporter dans nos efforts collectifs pour empêcher la guerre nucléaire, interdire toutes les armes nucléaires, aider les victimes des armes nucléaires, inverser l’urgence climatique et enrayer cette pandémie et les futures.

