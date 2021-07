Vers le haut d’ici ? Un analyste insiste fortement sur le fait que Bitcoin a complètement atteint le plancher ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Au cours des dernières semaines, les analystes ont laissé tomber Bitcoin, et la majorité d’entre eux ont été optimistes. D’un autre côté, les sceptiques insistent sur le fait que Bitcoin n’a pas complètement touché le fond, insistant comme JPMorgan sur le fait que Bitcoin pourrait encore descendre jusqu’à 20 000 $ avant qu’un rebond ne puisse faire son chemin sur le marché.

Taureaux à la porte

Cependant, les commerçants ont de nombreuses raisons de croire que Bitcoin est à son point bas et pourrait être aux premiers stades d’une tendance à la hausse. Citant plusieurs signaux d’inversion pour étayer ces affirmations, un trader et analyste sous le pseudonyme de “NebraskanGooner”, qui a souligné que Bitcoin clôturant plus bas qu’il n’a ouvert pour la deuxième fois consécutive pourrait indiquer que les taureaux sont juste au coin de la rue.

Il explique cela dans le tweet ci-dessous;

“Fait amusant: Bitcoin hebdomadaire a fermé rouge pour la deuxième fois consécutive. Les dernières fois que BTC a fermé deux semaines rouges consécutives, la semaine suivante était verte. En fait, il n’y a pas eu plus de 3 fermetures hebdomadaires consécutives depuis plus d’un an (juin 2020). »

Graphique BTCUSD par TradingView

Les acteurs du marché ignorent le scepticisme et insistent sur le fait que Bitcoin a atteint son niveau le plus bas

À l’heure actuelle, Bitcoin serait bloqué à 30 000 $; un niveau de support clé qui, une fois cassé, pourrait le voir entrer dans le deuxième plus long marché haussier. Pour que cela se produise, Bitcoin doit d’abord avoir touché le fond afin de maintenir l’élan haussier entrant, et le commerçant “Pentoshi1” a fait valoir que Bitcoin a déjà atteint ce point.

Affirmant que les fesses ne se remarquent pas souvent facilement, il avait ceci à dire ;

« Le problème avec les bas, c’est que les gens pensent rarement qu’ils sont des bas. En 2018, lorsque $ btc est tombé à 3200 et que 88 $ ont réclamé des sous 2k et que le substratum a utilisé ce trésor pour court-circuiter eth. Les gens du crash de Covid pensaient que chaque mouvement était un rebond de voiture morte. »

Il conclut que le creux de 6 000 $ d’il y a des années qui a été utilisé pour affirmer que Bitcoin pourrait encore baisser de 30 000 $ n’est pas exact sur le marché actuel.

«Vous ne pouvez pas comparer le 6k à 30k meme BC, ils ne se ressemblent pas. Personnellement, je pense que quiconque recherche une ouverture beaucoup plus basse que l’année n’obtiendra pas grand-chose, voire rien, et ces achats au comptant seront récompensés le plus tôt possible. Il a conclu.