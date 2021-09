La Grande-Bretagne tiendra son premier cycle de négociations avec les 11 membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Le Royaume-Uni a officiellement soumis une candidature pour rejoindre le groupe plus tôt cette année, les membres acceptant de poursuivre les pourparlers d’adhésion. L’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, […] More