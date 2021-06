Vers Primera avec humilité et ambition

11/06/2021 à 18:12 CEST

Tatiana Perez

Gérone est à deux matchs de pouvoir à nouveau être une équipe de première division, mais Francisco préfère ne pas revendiquer la victoire tôt. Le technicien reste fidèle à son discours. Et c’est que pour lui, le seul moyen possible de surmonter la finale contre le Rayo Vallecano est celui qui l’a emmené ici : “travail, humilité et ambition”.

Il est clair que s’il doit y avoir un favori dans l’égalité, c’est l’équipe d’Andoni Iraola car “il a été parmi les six premiers toute l’année et a toujours joué à un très haut niveau”. De plus, “il est polyvalent, avec au moins six joueurs dans les onze de départ habituels qui ont joué en première division, et qui ont traversé une bosse mais qui sont très forts après avoir remporté Leganés en demi-finale avec un certain confort.

Cependant, Francisco espère profiter des “bonnes choses” que son Gérone a faites lors du dernier match à Vallecas malgré la défaite. “Ce sera un match joué au plus haut niveau et qui comportera de nombreuses phases. Il y aura des moments où nous devrons jouer avec un bloc bas, appuyer sur haut et mldr ; nous chercherons nos chances”, Il a dit.

L’intention est de “tout mettre de notre côté” et de “maintenir l’équilibre que nous avons eu ces derniers mois, il sera important de ne pas s’intégrer mais aussi de marquer”. Les arguments pour voir le but auront, et les restes, après avoir confirmé le retour de Cristhian Stuani “qui s’est bien entraîné avec le groupe”.

L’entraîneur rojiblanco aura toute l’équipe disponible, à l’exception de Yoel Bárcenas qui est avec l’équipe du Panama : “Il a concouru à un très haut niveau, mais il ne le sera pas et nous nous concentrons sur qui nous sommes.” D’autre part, il a évoqué la menace de Baby, protagoniste des demi-finales du Rayo de battre Leganés.

“Nous comprenons qu’il jouera et c’est ainsi que nous avons préparé le match. Mais ce n’est pas seulement lui, ils ont aussi Trejo, Álvaro, Isi … Nous venons de jouer contre Lazo et Sadiq et nous l’avons résolu. Ce sont des acteurs importants de la catégorie et ils vont exiger de nous, bien que nous les ayons aussi et que nous soyons tous impliqués dans le même objectif”. L’équipe s’entraîne demain et se rendra à Madrid dimanche.