Vers un avenir durable : le pavillon de l’Allemagne à l’Expo de Dubaï 2020 montre à quel point il ouvre la voie

Durabilité en Allemagne : L’Allemagne est connue pour sa technologie de pointe, et dans le Bloomberg Innovation Index 2020, le pays a été nommé le plus avancé technologiquement. Il est donc logique que l’Allemagne ouvre la voie vers la durabilité et essaie de trouver des solutions au problème auquel le monde entier est confronté. C’est ce sur quoi se concentre le pavillon allemand à Dubaï Expo 2020, et il a fait fureur. Tous ceux qui l’ont visité ont fait l’éloge de l’exposition allemande à l’Expo 2020, et grâce au bouche à oreille, Financial Express Online a également visité le pavillon et les solutions et innovations étaient par excellence, selon nous.

Pavillon allemand à l’Expo 2020 : ce qui le rend spécial

Avant de passer directement aux solutions, le concept du pavillon mérite d’être évoqué ici. Le pavillon est situé dans le quartier de la durabilité du site de l’Expo 2020, qui est l’un des trois quartiers et sous-thèmes clés de l’exposition de six mois – Opportunité, mobilité et durabilité. Le pavillon a été nommé Campus Allemagne, car il vise à transmettre que la durabilité est un sujet qui nécessite analyse, recherche, pratique ainsi que développement. Il a été défini comme un campus pour promouvoir la connaissance, la recherche, le dialogue ainsi que l’interaction humaine.

Les avions électriques sont l’avenir des transports, selon l’Allemagne. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express en ligne)

Le pavillon a été aménagé comme un campus vertical, avec trois cubes (représentant trois aspects différents dans l’étude de la durabilité) placés dans une conception plus verticale plutôt que d’être répartis comme un campus.

L’Allemagne a créé l’ensemble du pavillon comme un campus, le divisant entre théorie et pratique. L’ensemble du pavillon est interactif, et il part de « l’accueil » des visiteurs et se termine à la « salle de remise des diplômes ». Avant « l’initiation », chaque visiteur reçoit un « badge nominatif » qui est un badge technologique. Pour ce faire, les autorités du pavillon collectent le nom, la ville et la langue de chaque visiteur et les insèrent dans ce badge. Le pavillon présente de nombreux aspects interactifs, dont certains nécessitent d’obtenir le nom et la langue du visiteur pour interagir avec eux, et dont certains identifient le pays du visiteur pour afficher des statistiques pertinentes.

Le campus dispose de trois laboratoires qui se concentrent sur la théorie et les problèmes liés aux thèmes des laboratoires – Energy Lab, Future City Lab et Biodiversity Lab, puis une terrasse attenante où les visiteurs peuvent voir les solutions que l’Allemagne a proposées pour ces problèmes. Beaucoup de ces solutions sont expliquées à l’aide d’activités interactives, dont la plupart nécessitent la participation de nombreux visiteurs – tout comme dans une éducation sur un campus et ses projets de groupe.

Durabilité : la solution de l’Allemagne

Le pavillon allemand présente non seulement les solutions durables proposées par les entreprises et les organisations du pays, mais même sa mise en place à l’Expo 2020 est aussi durable que possible. Étant donné que le site de l’Expo doit être libéré par certains pays, le pavillon de l’Allemagne sera démantelé après le 31 mars 2022. Cependant, le pavillon a été construit pour garantir que presque tous ses composants puissent être réutilisés pour d’autres projets. Tous les matériaux qui ont été utilisés dans le bâtiment sont légers et l’utilisation de béton et de verre a été réduite au minimum. Au lieu de cela, le pavillon a utilisé des films ETFE dans la façade, qui peuvent être nettoyés et réutilisés pour d’autres projets une fois l’écran démonté.

Les fermes modulaires sont-elles la voie à suivre ? (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express en ligne)

En effet, l’exposition installée dans la Future City Terrace a été développée à partir de matériaux fabriqués à partir de déchets recyclés de l’industrie de l’isolation. Le matériau, selon le pays, est entièrement recyclable, il n’émet aucune quantité de substances chimiques et il est également sans formaldéhyde.

Le pavillon du pays présente les innovations d’une vingtaine d’entreprises, de centres de recherche et d’universités dans le domaine du développement durable, et les solutions semblent prometteuses.

Dans l’Energy Lab, le pavillon montre comment ils envisagent de générer de l’énergie à partir des vagues de l’océan à l’aide de centrales houlomotrices, tandis qu’une autre solution qui a été proposée est le stockage de l’excès d’énergie pendant une longue période à l’aide de calcaire.

Le Future City Lab se penche sur ce à quoi devraient ressembler les villes d’un avenir durable, et ici, le pays a choisi d’afficher le travail de ses chercheurs dans le développement de bactéries capables d’absorber le plastique des ressources fossiles et de le convertir en bioplastique compostable et réutilisable. En dehors de cela, l’Allemagne a également présenté un nouveau type d’ascenseur sur lequel elle travaille et qui pourra se déplacer horizontalement et verticalement – parlez de Charlie et de la chocolaterie prenant vie ! L’ascenseur est également proposé pour avoir un contrôle intelligent.

Les futurs ascenseurs peuvent voyager verticalement et horizontalement ! (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express en ligne)

Ils ont également exposé un modèle de mini avion électrique qui peut transporter quelques passagers à la fois d’une manière plus durable par rapport aux avions actuels à absorption de carburant. En dehors de cela, ce qui est également exposé est un modèle d’agriculture dans la ville moderne, où des fermes modulaires dans un bâtiment résistant au climat et télécommandé peuvent conduire à une large sélection de cultures toute l’année, pour aider à couper en bas de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

En matière de biodiversité, le pays recherche des alternatives à l’utilisation de pesticides car ces substances sont à l’origine de la perte de biodiversité. Au lieu de cela, le Laser Center Hannover développe un système qui utilise des lasers pour détecter optiquement les mauvaises herbes dans les cultures.

