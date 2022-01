Vers un doublement des revenus des agriculteurs – L’Express Financier

Le gouvernement peut faire des progrès plus sûrs vers l’augmentation des revenus des ménages agricoles s’il garantit plus de 100 jours de travail dans le cadre de la MGNREGA et investit davantage dans le soutien à l’élevage, selon une analyse des données du SAS



Par Tarujyoti Buragohain

Le Premier ministre Narendra Modi avait évoqué son rêve de voir les revenus des agriculteurs doubler en 2022, le 28 février 2016, alors qu’il s’adressait à un rassemblement kisaan à Bareilly, dans l’Uttar Pradesh. Le comité Ashok Dalwai a clairement indiqué que l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs était en termes réels et que l’objectif devait être atteint sur 7 ans avec l’année de référence 2015-16. Le comité a déclaré qu’un taux de croissance de 10,4 % par an serait nécessaire pour doubler le revenu des agriculteurs.

L’ONSS a publié le 77e cycle de son enquête d’évaluation de la situation (2018-19). En juxtaposant ses conclusions à celles du SAS 2012-13, nous voyons que le ménage agricole moyen a gagné un revenu mensuel de 6 426 et 10 218, respectivement, en 2012-13 et 2018-19, en termes nominaux.

En termes nominaux, le taux de croissance annuel composé (TCAC) est de 8,04 %. Lorsque nous avons utilisé les déflateurs PIB, CPI-Al et WPI pour convertir le revenu en termes réels, les TCAC du revenu réel des agriculteurs étaient respectivement de 4,1 %, 3,1 % et 6 %. Par conséquent, nous avons choisi d’utiliser le WPI pour convertir le revenu nominal en revenu réel, car ce déflateur a été largement utilisé.

L’ONSS estime le revenu des ménages des agriculteurs en sept groupes sur la base de la superficie des terres en hectares, à savoir : (i) <0,01, (ii) 0,01-0,4, (iii) 0,41-1, (iv) 1,01-2, (v ) 2.01-4., (vi) 4.01-10 et (vi) 10 ci-dessus. Les TCAC des revenus réels (déflatés par WPI) sont de 14%, 8,3%, 6,5%, 5,6%, 5,3%, 4,3% et 4,6% , respectivement, pour les catégories <0,01, 0,01-0,4, 0,41-1, 1,01-2, 2,01-4, 4,01-10 et 10 hectares et au-dessus. Selon le dernier recensement agricole, l'Inde compte 14,65 crores de ménages agricoles dont 10,03 crores appartiennent aux trois premières catégories, ce qui signifie qu'environ 68% de la population agricole est constituée d'agriculteurs marginaux. Le TCAC moyen des trois premières catégories est de 9,6 %.

Ce taux de croissance est très proche du taux de croissance recommandé de 10,45. Au niveau des États, des taux de croissance très élevés sont observés dans l’Uttarakhand (17,1 %), suivi du Meghalaya (14,2 %) et du Bihar (11,2 %). La part la plus élevée des revenus totaux parmi ceux qui possèdent <0,01, 0,01-0,4 et 0,41-1 hectare de terre provient des salaires/salaires. Les parts des salaires/salaires dans le revenu pour ces trois classes de propriétés foncières sont respectivement de 57,4 %, 59,7 % et 45,6 % en 2018-19, contre 63,6 %, 57,5 ​​% et 38,3 % en 2012-13. La part des revenus de l'élevage est respectivement de 18,6 %, 15,4 % et 15,6 % en 2018-19.

Cela devrait indiquer un impact positif de la loi nationale sur l’emploi rural du Mahatma Gandhi (MGNREGA) sur l’augmentation des revenus des agriculteurs. Il s’agit de l’intervention la plus importante sur le marché des salaires/du travail. En outre, la Mission nationale de l’élevage (NLM), lancée en 2014-15 par le gouvernement pour améliorer le développement des races d’animaux d’élevage, le niveau de nutrition du bétail et fournir des services de vulgarisation, a contribué à améliorer le niveau de vie des éleveurs. , en particulier les petits exploitants. À une époque où le gouvernement vise à doubler les revenus des agriculteurs en termes réels, garantir des garanties de travail supérieures à 100 jours dans le cadre de la MGREGA et des investissements plus importants dans le secteur de l’élevage serait peut-être la bonne approche.

