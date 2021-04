Vers un élevage sans cage en 2023?

19/04/2021 à 12:32 CEST

La lutte pour le bien-être animal a franchi une étape importante avec le débat au Parlement européen d’une proposition visant à interdire les cages dans tous les types d’élevages dans l’UE. Le commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire a annoncé une nouvelle législation pour l’année 2023.

Le Parlement européen a apporté jeudi son soutien à une initiative promue par divers groupes sociaux visant à interdire l’utilisation de cages pour les animaux d’élevage. C’est une initiative qui concerne à la fois l’élevage de volailles et de lapins et toutes les autres productions animales. Des entités telles que Compassion in World Farming considèrent que l’enfermement de millions d’animaux dans des cages tout au long de leur vie constitue «Une cruauté inutile & rdquor;, car il existe d’autres alternatives de production animale plus respectueuses.

«L’UE prétend être un chef de file en matière de bien-être animal, mais chaque année condamne plus de 300 millions d’animaux d’élevage à une vie de misère dans des cages exiguës. Cette pratique obsolète est cruelle et totalement inutile, car des systèmes viables sans cage sont viables et sont déjà utilisés dans certaines parties de l’UE & rdquor;, a déclaré Olga Kikou, directrice de cette entité et qui dirige la campagne End The Cage Age.

Lors du débat au Parlement européen, les députés ont expliqué que dans l’UE, 180 millions d’oiseaux, 112 millions de lapins, 10 millions de porcs et 12 millions de veaux sont gardés dans des cages.

L’initiative citoyenne visant à interdire les cages a recueilli plus de 1,4 million de signatures et vise à mettre fin à l’utilisation des cages pour les poules pondeuses, les lapins, les poulettes, les cailles, les canards, les oies, les truies et les veaux. «Au lieu d’utiliser des cages, nous demandons à l’UE de passer à des systèmes alternatifs, qui existent déjà, tels que les enclos, les systèmes écologiques, la production en plein air et les livraisons sans cage & rdquor;, a souligné un autre des promoteurs de l’initiative.

L’organisation de promotion souligne également que les agriculteurs doivent recevoir un soutien financier pour la transition vers l’élevage sans cage et que les produits importés de l’extérieur de l’UE doivent également répondre aux mêmes normes de bien-être animal que celles de l’Union européenne.

La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a noté que le bien-être animal est au cœur du Green Deal européen et de la stratégie de la ferme à la table, et ils sont conscients de la nécessité de faire autre chose.

Il a rappelé qu’une vérification de la législation européenne actuelle en matière de bien-être animal est en cours et que les résultats obtenus seront utilisés pour proposer une nouvelle législation d’ici 2023. Cependant, le commissaire n’a pas précisé si ladite loi interdira les cages ou n’introduira que quelques restrictions, rapporte le portail agrodigital.com.

Lors du débat au Parlement européen, les différents groupes politiques ont exprimé une variété d’opinions, allant de ceux appelant à une interdiction directe des cages, en les comparant à l’époque de l’esclavage, à des positions plus modérées, appelant à une aide financière et à des incitations pour le possible retrait des cages.

Pour sa part, le professeur émérite de l’Université suédoise des sciences agricoles de Bo Algers a déclaré que la législation de l’UE relative aux animaux d’élevage est «Incroyablement obsolète & rdquor;Depuis 1998, date à laquelle l’actuelle directive européenne a été adoptée, les progrès scientifiques en matière de bien-être animal se sont multipliés par dix.

«Aujourd’hui, nous comprenons beaucoup mieux comment les facteurs physiques, physiologiques et psychologiques sont liés au bien-être animal. Un large éventail de besoins éthologiques spécifiques à une espèce ne peut être satisfait dans une cage, qu’elle soit enrichie ou non. Il est très clair que les cages, en raison de leurs restrictions physiques et comportementales, ne peuvent pas offrir un bon bien-être », a-t-il noté.