Vers un monde sans genre, un festival de cinéma à la fois

Par Reya Mehrotra

Nous nous dirigeons vers un monde sans genre et les principales cérémonies de remise de prix et les festivals de films abandonnent les catégories masculines et féminines pour adopter une catégorie sans genre qui reconnaît un artiste sur la base de sa performance plutôt que de les séparer.

Prix ​​Gotham

En août, le Gotham Film & Media Institute a annoncé que les Gotham Awards seraient sans genre. Les catégories Performance principale exceptionnelle et Performance de soutien exceptionnelle remplacent les catégories Meilleur acteur et Meilleure actrice. Cette décision était basée sur le Gotham Breakthrough Actor Award, 24 ans, qui sera renommé Gotham Breakthrough Performer Award et qui est sans genre depuis sa création.

Festival de cinéma de Berlin

En 2020, le Festival du film de Berlin avait annoncé le passage à la catégorie d’acteur non sexiste dans les récompenses, ce qui signifie que les acteurs masculins et féminins concourront dans une même catégorie. En mai de cette année, lors du 71e Festival du film de Berlin, le tout premier prix d’acteur non sexiste a été décerné à l’actrice allemande Maren Eggert. Elle a reçu l’Ours d’argent de la meilleure performance pour son rôle dans le film I’m Your Man de 2021, dans lequel elle incarne une chercheuse. Des célébrités comme Cate Blanchett et Tilda Swinton ont salué la décision qui ouvre la voie à un environnement socialement progressiste dans lequel les acteurs ayant des orientations sexuelles différentes ne sont pas discriminés et laissés de côté.

Festival de cinéma de Saint-Sébastien

Un autre festival de cinéma qui a adopté un avatar non sexiste est le Festival du film espagnol de San Sebastian. L’édition 2021 avait les nouvelles catégories de Silver Shell pour la meilleure performance de premier plan et la meilleure performance de soutien qui ont remplacé le Silver Shell genré pour les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Le premier prix d’acteur non sexiste pour la meilleure performance de premier plan a été décerné conjointement à Jessica Chastain et Flora Ofelia Hofmann Lindahl.

Prix ​​Lucille Lortel

Les Lucille Lortel Awards qui récompensent l’excellence dans le théâtre off-Broadway ont annoncé en octobre que les catégories acteur et actrice pour les pièces de théâtre et les comédies musicales seront remplacées par Outstanding Supporting Performer et Outstanding Lead Performer. Une nouvelle catégorie, Outstanding Ensemble, a également été introduite pour la première fois.

prix britanniques

Les honneurs de la musique pop en Grande-Bretagne sont les plus récents à se débarrasser des catégories distinctes. L’Artiste de l’année et l’Artiste international de l’année seront les deux nouvelles catégories non genrées remplaçant celles genrées. Le spectacle présentera également de nouvelles catégories comme le hip hop/gripe/rap, la dance, l’alternatif/rock et le pop RnB.

Prix ​​du veau d’or

Les Golden Calf Awards du Netherland Film Festival ont lieu chaque année à Utrecht. En 2021, ils sont devenus sans genre en supprimant des catégories distinctes pour les hommes et les femmes. Cependant, pour la première fois dans l’histoire des prix, aucune femme n’a remporté de prix de cinéma dans les catégories importantes. Ainsi, bien que progressiste, cette décision a été critiquée par beaucoup. Les premiers Veaux d’or neutres en termes de genre ont été décernés à Fedja van Huet et Yorick van Wageningen pour leurs rôles dans De Veroordeling.

MTV Films et TV Awards

En 2017, MTV a rejeté les catégories masculine et féminine pour ses prix de cinéma et de télévision. L’actrice Emma Watson a remporté le prix du meilleur acteur dans un film, une catégorie qui comprenait des nominés masculins et féminins. Watson a remporté le prix pour son rôle dans le remake de Disney La Belle et la Bête. Elle a battu Hugh Jackman et James McAvoy pour le prix décerné par l’actrice non binaire et non sexiste Asia Kate Dillon.

Prix ​​Aria

Les meilleurs prix musicaux d’Australie, les Aria Awards, sont devenus sans genre à partir de cette année en abandonnant les prix du meilleur homme et de la meilleure femme de l’industrie. Les prix ont été remplacés par le meilleur artiste, qui comptera désormais 10 nominés au lieu de cinq.

Grammy Awards

Les Grammys sont sans genre depuis 2011. Cependant, ils ont souvent été critiqués pour la répartition inégale entre les deux sexes. En fait, 2018 a vu #GrammysSoMale se développer sur les réseaux sociaux après que seuls les artistes masculins aient remporté tous les prix.

Emmys de la journée

En 2019, les Daytime Emmy Awards ont annoncé des changements sexospécifiques. Leur catégorie des catégories Jeune acteur et Jeune actrice a été remplacée par Meilleur jeune interprète dans une série dramatique. De plus, les artistes qui étaient éligibles dans toutes les catégories d’acteur de Daytime Emmy ont été encouragés à entrer dans la catégorie qui correspond le mieux à leur identité de genre. Cette année, les Emmy Awards ont annoncé la suppression des mots « acteur » et « actrice ». Au lieu de cela, ils ont adopté le mot « interprète » afin d’être plus inclusif dans le genre.

