Vers un roi incontesté de la boxe poids lourds 20 ans plus tard

Le monde de la boxe vit des moments de gloire. Grâce à la naissance de nouveaux et puissants promoteurs, soutenus par de nouvelles plateformes numériques, les combats prolifèrent aux coins des cinq continents, profitant aux boxeurs -certains comme Sandor Martin ont signé pour de nouvelles références de l’art noble de l’anneau comme Salle d’allumettes– et les fans, cultivant les sacs que portent les combattants et proposant un calendrier remarquable tout au long de l’année qui ne permet qu’aux rois du ring de voir leur règne menacé. L’un des royaumes les mieux protégés à ce jour est celui des poids lourds, une division qui tente de retrouver l’éclat d’autrefois, et à laquelle il manque un seul roi. Mais il est revenu au premier plan. D’abord avec la défaite qu’il a subie Anthony Josué au Londres en vue de Oleksandr Usyk puis avec la victoire acharnée de Tyson fureur en vue de Deontay Wilder au Las Vegas (États-Unis) le weekend dernier.

Deux grands combats dont l’issue ouvre une fenêtre sur le grand combat attendu des poids lourds pour trouver le nouveau champion unifié – comprenant ainsi ce boxeur qui possède les quatre principales ceintures de championnat (IBF, WBA, WBC et WBO) d’une division des poids lourds – 22 ans après que Lennox Lewis l’ait fait après deux combats contre Evander Holyfield, en unifiant son titre WBC avec celui de WBA et IBF de Holyfield et le poste vacant d’IBO. L’attente des fans a été longue, mais tout indique qu’il ne reste qu’un an avant que cela ne devienne une réalité, même si certaines conditions doivent être réunies.

La « peur » de se mesurer à « The Gipsy King »

Les victoires de Tyson Fury sur Wilder ont considérablement accru le respect de la boxe pour le champion WBC. Mais son plus grand fan reste son père, John Fury, qui a déclaré à « The Daily Mirror » qu’Oleksandr Usyk avait « peur » de monter sur le ring avec l’actuel champion du World Boxing Council, et que cela pourrait être le plus gros obstacle à un combat pour la réunification. Mais Usyk a un match revanche pré-arrangé avec Anthony Joshua avant qu’il ne puisse aller pour un match d’unification. Ira-t-il directement à un match revanche avec Usyk ? Tyson se moque de qui est le prochain et combattra n’importe qui. »

La première d’entre elles est close, datée du 30 octobre. L’anglais Dillian Whyte, Concurrent officiel de la WBC, affrontera le Suédois Otto Wallin. Un duel dans lequel oui « Le voleur de corps » gagne, Whyte réaliserait son envie de disputer un titre mondial pour lequel il a désespérément frappé à la porte en demandant une chance à Deontay Wilder et Tyson Fury, et ce serait son compatriote britannique qui lui offrirait cette opportunité. Cependant, Whyte, qui a échangé des victoires avec Alexandre Povetkine Au cours des 15 derniers mois, il devra travailler dur contre le puissant Suédois, qui a rendu les choses très difficiles pour Fury en 2019 et qui a remonté son moral après avoir dépassé Travis Kauffman et Dominic Breazeale.

Et, dans l’autre coin, serait le vainqueur de la revanche entre Anthony Josué et Oleksandr Usyk, après que l’Ukrainien ait brillamment surpris AJ et lui ait arraché les ceintures WBA, WBO et FIB. Une revanche que le promoteur de Joshua, Eddie entend, a confirmé en notant que son disciple a exercé le droit des contrats existant et que ce sera au début du printemps 2022. « De retour dans le jeu et à la recherche de l’opportunité de devenir trois fois champion du monde », a déclaré Hearn.

Anthony Joshua aura l’occasion de rendre la punition qu’Oleksandr Usyk lui a fait subir au printemps prochain

Julian Finney / .

Il va sans dire que les bookmakers et les principales plateformes numériques qui chouchoutent la boxe, et bien sûr les fans britanniques, rêvent d’une bataille Joshua vs Fury, dans laquelle le show et le duel de styles seraient assurés. L’attente aura été longue, mais cela en vaudra la peine. Maintenant, il ne reste plus qu’à être patient et profiter des belles soirées qui s’annoncent.

