Vers une inclusion universelle du crédit – L’Express Financier

Les réinterpréter dans le contexte du prêt numérique – où l’espace sur l’écran est limité et l’attention plus rare – est une étape bienvenue.

Par Alok Mittal

Le prêt numérique a connu une croissance rapide au cours des dernières années. La croissance rapide met la pression sur les coutures, et certains des effets néfastes de la croissance rapide des prêts numériques se sont manifestés l’année dernière par le non-respect des normes de protection des clients. En tant que régulateur proactif mais mesuré, RBI a constitué un comité de travail pour recommander certains garde-fous qui peuvent permettre au crédit numérique de se développer de manière plus ordonnée.

Le rapport du comité de travail a considéré le prêt numérique avec l’objectif principal de la protection des consommateurs. Il le fait si bien en termes de réaccentuation de certaines des lignes directrices existantes, telles que les fiches d’information clés, le code de pratiques équitables, les lignes directrices pour les fournisseurs de services externalisés, etc. Les réinterpréter dans le contexte du prêt numérique – où l’espace sur l’écran est limité et l’attention plus rare – est une étape bienvenue. De même, la proposition de créer un organisme d’autoréglementation (OAR) qui peut fournir des conseils et une surveillance à cette industrie en pleine croissance est opportune. Un OAR dirigé par l’industrie contribuera également à garantir que les lignes directrices peuvent suivre le rythme de l’évolution rapide de l’industrie et des développements technologiques sous-jacents.

L’une des recommandations les plus importantes du comité de travail est de s’assurer que les activités de prêt non réglementées sont limitées. Les prêteurs non réglementés ont été la principale source de bon nombre des aberrations observées l’an dernier. Limiter ces acteurs est particulièrement important parce que ces activités de prêt contournent la supervision et les directives pour un prêt responsable. Aujourd’hui, ces activités peuvent porter plusieurs noms tels que les avances d’achat et l’achat immédiat, le paiement tardif, mais si quelque chose ressemble à un prêt et sent le prêt, c’est probablement le prêt.

De même, la lutte contre les applications frauduleuses par le biais de mesures basées sur la technologie et par le biais de contrôleurs du marché des applications tels que Google et Apple contribuera à contenir la propagation des prêts sans scrupules.

L’un des éléments qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi est la nécessité de réglementations supplémentaires, telles que l’Agence

Réglementation des services financiers, réglementation nationale sur la protection des consommateurs financiers, etc. La multiplicité des réglementations peut entraver la croissance du secteur naissant des prêts numériques, d’autant plus qu’une grande partie de l’innovation est actuellement portée par de jeunes startups, qui ont une capacité limitée à investir dans les frais généraux de conformité. Les réglementations existantes, réinterprétées pour les processus numériques, ont un plus grand potentiel pour permettre la croissance et l’innovation tout en garantissant les garanties nécessaires. Alternativement, une architecture réglementaire basée sur l’échelle, sur les lignes de celle applicable aux NBFC, peut être envisagée. Les réglementations intersectorielles, telles que les réglementations en cours sur la protection des données personnelles, peuvent également être prises en compte pour éviter les chevauchements de réglementations.

Deuxièmement, le rôle que la finance intégrée peut jouer dans la réduction de l’asymétrie de l’information peut être réexaminé. L’asymétrie de l’information est le problème fondamental de l’octroi de crédit. La finance intégrée promet de résoudre ce problème en fournissant de solides mécanismes de contrôle de l’utilisation finale et de remboursement, ainsi qu’en permettant un ensemble de contrôles opérationnels du dernier kilomètre qui sont autrement impossibles à exercer pour les financiers.

Ce sont des éléments constitutifs clés des prêts, en particulier dans les prêts aux entreprises, et sont donc déjà largement utilisés dans le financement de la chaîne d’approvisionnement (SCF). Ici, l’argent est souvent acheminé vers les comptes des fournisseurs, est remboursé via un compte intermédiaire et le risque est souvent partagé avec une entreprise d’ancrage qui a une meilleure visibilité des informations et une meilleure capacité de gestion des risques opérationnels pour ladite opération de financement. L’interdiction de ces comptes intermédiaires et de toutes les formes de partage des risques limitera la capacité du risque à circuler là où il peut être géré au mieux sur le plan opérationnel – le dernier kilomètre d’une transaction.

Pour imposer une meilleure gouvernance dans un tel accord de partage des risques, les régulateurs peuvent envisager d’imposer une politique approuvée par le conseil d’administration pour ces mécanismes de partage des risques, ainsi qu’un provisionnement approprié par les banques pour une telle exposition de contrepartie.

Le rapport du Comité d’experts sur les micro, petites et moyennes entreprises a conceptualisé les prestataires de services de prêt (PSL) en tant qu’agent de l’emprunteur chargé d’agir dans le meilleur intérêt de l’emprunteur. Ce rôle des LSP doit être protégé. Le fait de restreindre leurs revenus aux seuls prêteurs et de ne pas leur permettre de facturer directement les emprunteurs pour les services fournis peut compromettre leur rôle fiduciaire en tant qu’agent des emprunteurs. L’objectif d’assurer la transparence et d’éviter la duplication des charges peut être atteint grâce à des normes de divulgation appliquées par les entités réglementées. De même, le fait de fournir à ces LSP un accès fondé sur le consentement aux données des clients, y compris les informations des bureaux de crédit, amplifiera leur capacité à protéger les intérêts des clients en restreignant l’accès aux données des consommateurs aux seuls prêteurs éligibles et en évitant la suppression des scores due aux demandes répétées du bureau par plusieurs prêteurs.

Compte tenu de l’énorme potentiel de croissance, des systèmes financiers robustes et du déploiement de l’infrastructure financière publique, l’Inde est aujourd’hui prête à offrir à ses citoyens et à ses entreprises les avantages d’un accès universel au crédit. Le prêt numérique est une pièce maîtresse du puzzle et, avec la bonne architecture réglementaire, il a le potentiel de servir de moteur clé à la croissance et à la prospérité du pays. L’industrie attend une fois de plus avec impatience un cadre propice à la réalisation de ce potentiel.

Co-fondateur et PDG d’Indifi Technologies. Les vues sont personnelles

