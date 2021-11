Vers une monnaie mondiale unique

par Jim Rickards, Daily Reckoning :

L’évolution vers les monnaies numériques de la banque centrale est-elle réelle ? Et, si oui, est-ce le premier pas vers une monnaie de réserve mondiale qui remplacera le dollar et l’euro comme monnaies de choix dans les positions de réserve des grandes économies ?

Eh bien, oui et non.

Avant de développer cette réponse et d’expliquer l’impact que les monnaies numériques des banques centrales auront sur le monde plus familier des changes, il est utile d’en dire un peu plus sur ce que sont les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Les CBDC ne sont pas des crypto-monnaies. Les CBDC sont sous forme numérique, sont enregistrées sur un grand livre (tenu par une banque centrale ou le ministère des Finances) et le trafic des messages est crypté. Pourtant, la ressemblance avec les cryptos s’arrête là.

Les registres des CBDC n’utilisent pas de blockchain, et les CBDC n’adoptent certainement pas le modèle d’émission décentralisée salué par la foule de crypto. Les CBDC seront hautement centralisées et étroitement contrôlées par les banques centrales.

Les CBDC ne sont pas de nouvelles devises. Ce sont les mêmes devises que vous connaissez déjà (dollars, yuans, euros, yens, livres sterling) sous une nouvelle forme, en utilisant de nouveaux canaux de paiement. Ils constituent une avancée technologique, mais ils ne remplacent pas les monnaies de réserve existantes.

Les CBDC sont actuellement introduites par les principales banques centrales du monde entier. Les pays sont à différents stades de déploiement. La Chine est la plus avancée. Ils ont un prototype fonctionnel d’un yuan numérique qui sera présenté aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février 2022.

Si vous êtes là-bas et que vous souhaitez acheter des billets, des repas, des souvenirs ou payer des chambres d’hôtel, vous devrez payer avec le nouveau yuan numérique en utilisant une application pour téléphone mobile ou un autre canal de paiement numérique.

La Banque centrale européenne a également agi rapidement sur une version CBDC de l’euro. Ils ne sont pas encore au stade du prototype, mais ils ont fait des progrès matériels et s’en rapprochent. Le Japon et les États-Unis sont en queue de peloton.

La Fed a un projet de recherche et développement en cours avec le MIT pour étudier comment un dollar numérique pourrait croiser ou même remplacer le système de paiement en dollars existant (qui est déjà numérisé, mais sans grand livre centralisé).

Les États-Unis sont probablement au mieux à plusieurs années de leur propre CBDC.

Donc, oui, l’évolution vers les monnaies numériques de la banque centrale est réelle. Quel est le rapport avec ce que l’on appelle parfois la grande réinitialisation ? Ce serait le mouvement vers une monnaie de réserve mondiale unique.

Ce mouvement serait nominalement dirigé par le Fonds monétaire international agissant comme une sorte de banque centrale mondiale. Pourtant, le FMI ne peut pas prendre des décisions de cette ampleur sans l’approbation des États-Unis. (Les États-Unis ont juste assez de pouvoir de vote au FMI pour opposer leur veto à toute décision importante qu’ils n’aiment pas).

À son tour, l’approbation des États-Unis nécessiterait un consensus mondial entre les principales économies, notamment la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et d’autres membres du G7 et du G20.

Cette volonté de créer une véritable monnaie mondiale passerait par la création d’un droit de tirage spécial (DTS) numérique. Les DTS sont émis par le FMI aux pays membres et peuvent être émis à d’autres institutions multilatérales telles que les Nations Unies.

