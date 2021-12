Vers une régulation fintech concrète – L’Express Financier

Essayer de trouver le bon équilibre entre la protection des consommateurs et l’innovation des produits est une lutte pour les régulateurs lorsqu’ils cherchent à régir l’espace fintech



Par Shilpa Mankar Ahluwalia

L’année 2021 a changé la donne pour la réglementation des fintech en Inde, marquée par trois changements politiques importants : (i) l’abandon d’une approche réglementaire « légère », (ii) la reconnaissance du fait que les lois existantes ne sont pas en mesure de maintenir avec les perturbations causées par la technologie dans l’écosystème fintech, et (iii) l’accent mis sur la protection des données des consommateurs. L’octroi de licences aux agrégateurs de paiements, la réglementation des données de paiement et les discussions sur la réglementation des crypto-monnaies et des prêts numériques sont tous des exemples de ce changement de politique.

Crypto-monnaie : L’année qui se termine a vu une augmentation rapide de l’adoption de la cryptographie parmi les investisseurs de détail indiens, ce qui a incité le gouvernement à accélérer sa stratégie de réglementation. Cependant, le calendrier du projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 (Crypto Bill) n’est désormais pas clair et il y a des spéculations concernant le contenu de ce projet de loi. On s’attend à ce que les crypto-monnaies soient réglementées en tant qu’actifs, et le cas d’utilisation de la crypto en tant que moyen d’échange (c’est-à-dire en tant que moyen de paiement pour acheter et vendre des biens et des services) est susceptible d’être restreint.

Le projet de loi Crypto peut également inclure un cadre pour l’octroi de licences d’échanges cryptographiques et pourrait exiger que toutes les transactions aient lieu uniquement sur des échanges cryptographiques agréés une fois les procédures KYC appropriées terminées. La RBI s’est prononcée en faveur d’une interdiction complète des crypto-monnaies privées, citant les risques macro-économiques du développement possible d’une monnaie parallèle comme une préoccupation majeure. L’anonymat, les risques de blanchiment d’argent et la difficulté à mettre en œuvre une réglementation du contrôle des changes sont également des défis connus avec les crypto-monnaies privées. Le cadre final du Crypto Bill n’est toujours pas connu et le marché devra attendre et regarder pour voir quels cas d’utilisation de crypto seront finalement autorisés en Inde.

Aujourd’hui, l’économie crypto comprend des produits non seulement liés au trading crypto, mais également au prêt crypto, aux produits crypto liés à l’investissement et aux applications de transfert P2P. On ne sait pas lesquels de ces cas d’utilisation seront autorisés (le cas échéant) en vertu de la nouvelle loi sur la cryptographie.

e-Rupi : le gouvernement et la RBI ont soutenu l’idée d’une monnaie numérique soutenue par la RBI et 2022 verra probablement un cadre pour la question de l’e-Rupi. RBI devra faire plusieurs choix de conception en lien avec l’e-Rupi. Par exemple, RBI assumera-t-elle le rôle d’émetteur de portefeuille numérique e-Rupi, et des intérêts seront-ils payables sur les dépôts e-Rupi ? Si oui, comment un transfert des dépôts des banques commerciales vers la RBI affectera-t-il le système bancaire ? Si non, compte tenu de l’adoption à grande échelle des produits de paiement numérique liés à l’UPI, que peut accomplir un e-Rupi en termes de paiements numériques qui n’a pas déjà été fait dans une large mesure ? Certaines de ces questions ont des implications importantes non seulement pour les paiements numériques, mais aussi pour les systèmes bancaires et financiers dans leur ensemble.

Si la décision d’émettre un e-Rupi semble être définitive, le diable se cache dans les détails. Les implications d’un e-Rupi sur l’écosystème de paiement indien ne seront vraiment connues que lorsque nous aurons des réponses à certaines de ces questions.

Données sur les paiements : la croissance des paiements numériques se traduit par une augmentation directe des données numériques. Chaque consommateur laisse une empreinte numérique lorsqu’il navigue dans l’écosystème financier numérique (dépense, transfère de l’argent, emprunte). Quelles données sont collectées, comment elles sont traitées et où elles sont stockées ne sont pas toujours tout à fait clairs.

Le risque de fraude aux paiements et de fuites de données (amplifiés par l’absence de loi sur la protection des données) a incité RBI à mettre en place une règle de « pas de stockage des données de carte » (autres que les quatre derniers chiffres et le nom de l’émetteur de la carte) applicable aux tous les acteurs de l’écosystème du paiement, avec effet au 1er janvier 2022.

Alors que les émetteurs de cartes et les fournisseurs de réseaux de cartes ont été autorisés à proposer des services de tokenisation (qui permettent aux commerçants de recevoir une version tokenisée d’une carte de crédit ou d’une carte de débit), le secteur des paiements par carte craignait que la fin de 2021 ne donner au marché suffisamment de temps pour intégrer pleinement et déployer un programme de tokenisation. La possibilité d’intégrer des offres et des remises dans les détails de la carte tokenisée s’avère également être un défi. Les acteurs du marché avaient fait pression pour une prolongation (une prolongation avait été accordée plus tôt par RBI), et celle-ci a maintenant été accordée.

Un numéro d’équilibriste

Essayer de trouver le bon équilibre entre la protection des consommateurs et l’innovation des produits a été (et sera) une lutte pour les régulateurs lorsqu’ils cherchent à régir l’espace fintech. Bien que la RBI semble donner la priorité à la protection des consommateurs dans plusieurs domaines de la réglementation des technologies financières, ce n’est qu’une fois que les lois définitives sur la crypto-monnaie et le prêt numérique seront connues que l’on pourra déterminer dans quelle mesure cet équilibre a été atteint.

L’auteur est Partner & Head (fintech), Shardul Amarchand Mangaldas & Co

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.