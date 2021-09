Vers une revanche Usyk-Joshua en février ou mars

in

Un nouveau combat entre l’Ukrainien Oleksandr Usyk et le Britannique Anthony Joshua est plus que possible en février ou mars 2021, a confirmé mardi le promoteur d’Usyk, le nouveau champion du monde des poids lourds.

Battu aux points et à l’unanimité des juges à Londres par Oleksandr Usyk samedi, l’ancien champion du monde des poids lourds WBA, WBO et IBF Anthony Joshua a déclaré le même jour qu’il souhaitait une revanche à “110%”.

Joshua a une clause pour un deuxième combat contre Usyk pour tenter de regagner ses ceintures, comme il l’avait fait en décembre 2019, après la première défaite de sa carrière professionnelle, face à Andy Ruiz Jr en juin 2019.

Anthony Joshua brûle du désir de vengeance

Eddie Hearn, le manager de Joshua et le promoteur de ce combat qui s’est déroulé devant 60.000 spectateurs au Tottenham Hotspur Stadium, a laissé entendre qu’une éventuelle revanche aurait lieu en Grande-Bretagne, en février ou mars prochain.

“La date approximative annoncée par Eddie Hearn lors de la conférence de presse d’après-match, février-mars, est en effet correcte”, a confirmé mardi le promoteur d’Usyk Oleksandr Krasyuk lors d’une conférence de presse à Kiev. “Une revanche devrait avoir lieu pendant cette fenêtre de temps”, a-t-il ajouté.

Usyk, qui vient de passer trois mois à se préparer loin de sa famille, a déclaré qu’il “adorerait une revanche au stade olympique de Kiev”.