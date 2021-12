Versace a dominé le tapis rouge en 2021 Donatella le partage

Donatella Versace montre le meilleur du tapis rouge 2021 | .

La célèbre marque italienne et l’une des maisons de couture les plus importantes au monde est sans aucun doute Versace, chaque année, de plus en plus de célébrités portent des vêtements emblématiques comme cela s’est produit cette année lorsqu’elle a balayé l’un ou l’autre tapis rouge 2021.

C’était la sienne Donatelle versace qui a partagé une publication dans laquelle il vantait quelques créations de stars importantes qui avaient eu le plaisir et le plaisir de porter des vêtements de la marque italienne.

Si vous avez un compte Instagram, vous saurez que vous pouvez partager des photos et des vidéos dans le flux, mais il y a une limite au nombre d’images que vous pouvez publier, il n’y a que 10 espaces dont la meilleure sœur de Gianni a décidé de profiter.

Certaines personnalités trouvées dans votre publication seront faciles à identifier, elles sont de renommée internationale.

Parmi la liste on trouve des actrices, chanteuses et mannequins de stature internationale, le meilleur de tous est qu’il n’a pas lésiné sur seulement mettre des photos de célébrités d’un même âge, on retrouve des âges divers afin que le public puisse en identifier plusieurs.

Angelina Jolie portait cette magnifique robe Versace | Instagram antonella_versace

2021 a été une excellente année pour le tapis rouge Versace », a déclaré Donatella.

Les stars qui portaient un modèle Versace en 2021

L’une d’elles est Angelina Jolie, qui apparaît justement sur la couverture de la publication, vêtue d’une magnifique robe bustier argentée avec un froncé au niveau des hanches avec un beau tombé qui nous montre le poids du tissu.

L’actrice et chanteuse séduisante Zendaya était celle qui est apparue après l’ex-femme de Brad Pitt, elle portait une robe violette éthérée qui laissait passer la lumière avec des bandes de deux autres couleurs.

Dua Lipa était également l’une des célébrités qui portait un design Versace Cette année, celui qu’il portait était composé de nombreuses pierres brillantes et de bandes qui traversaient son torse et qui formaient devant lui un magnifique papillon irisé.

L’actrice Ashley Park portait une longue robe verte avec une sorte de drapé 3D juste au niveau des hanches, elle a posé devant un magnifique jardin succulent.

Qui ne pouvait pas être absent de cette liste était Lady Gaga dans une impressionnante robe rouge, ce n’est pas la première fois qu’on la voit porter une belle robe rouge de type corset de Versace.

Winnie Harlow fait également partie de la liste des stars qui portaient un modèle de la marque italienne, elle pour sa part vêtue d’une robe noire moulante à manches longues, qui semblait plutôt être une veste longue et ajustée.

La célébrité Internet Addison Rae ne pouvait pas non plus être absente, grâce à ses courbes elle nous a montré qu’une fille ronde peut aussi porter un modèle de la maison italienne, celle qu’elle portait était une robe noire sur laquelle on voyait un ton irisé de une seule manche.

L’actrice espagnole Ester Exposito portait un joli vêtement long, une robe qui laissait entrer la lumière par endroits ; Le rappeur Lil Nas X a mis en valeur sa peau avec un costume qui montrait son épaule en lavande.

Jessica Chastain a mis en valeur ses beaux cheveux roux justement avec une belle robe bustier en rouge également avec des détails beiges.