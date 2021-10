Version bêta finale d’Android 12, plus !

https://www.androidauthority.com/newsletters/android-developer-news-roundup-september-2021/

Ce mois-ci, nous avons eu une autre version bêta d’Android 12 avant la grande sortie, des nouvelles du prochain Dev Summit et quelques modifications utiles à la console Google Play. Cela n’a pas été un mois énorme pour les grandes nouvelles, mais avec la sortie officielle d’Android 12 dans quelques semaines (ou moins), cela peut simplement être le calme avant la tempête.

Mise à jour Android 12 Beta 5, la sortie officielle est la prochaine ! — Si septembre a semblé un peu lent, le mois prochain sera sûrement beaucoup plus long ! Quelques semaines seulement avant la sortie officielle d’Android 12, Google a sorti une autre version bêta. Cette version ne se concentre pas sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes, mais sert plutôt de « release candidate » pour la version finale.

Android Dev Summit revient les 27 et 28 octobre 2021 – Comme le titre de cet article a probablement déjà été annoncé, Google a maintenant fixé une date pour son prochain Dev Summit. Cette année, le thème est « Excellentes applications, sur tous les appareils ». Dans les premiers articles de Google, l’« excellence » de l’application a été définie comme offrant des expériences utilisateur cohérentes, sans effort et « transparentes ».

Amélioration de la gestion des utilisateurs de la console Google Play : demandes d’accès, groupes d’autorisations, etc. — C’est une nouveauté pour les grandes équipes de développement : la console Google Play prend désormais en charge de meilleurs outils de gestion des utilisateurs et des autorisations. Désormais, les équipes peuvent déléguer plus de travail, sans donner les clés de tout leur royaume !

Rendre la réinitialisation automatique des autorisations disponible pour des milliards d’appareils supplémentaires – Ce changement relativement petit devrait néanmoins être sur le radar pour les développeurs. Si votre application n’est pas utilisée pendant quelques mois, les autorisations seront réinitialisées. Cette modification affectait auparavant les utilisateurs d’Android 11, mais sera désormais déployée sur les appareils exécutant Android 6.0 et versions ultérieures. Il y a quelques exceptions et des modifications de code nécessaires, il vaut donc la peine de lire le post complet.

Les bibliothèques Wear OS Jetpack maintenant en version stable — Les cinq premières bibliothèques Jetpack Wear OS sont maintenant en version stable. Ce sont : l’usure, l’entrée d’usure, l’usure en cours, les interactions d’usure avec le téléphone et l’interaction d’usure avec la télécommande. Ceux-ci gèrent respectivement les éléments de l’interface utilisateur, les boutons matériels, les notifications, la compatibilité du téléphone et les intentions Android.

Apporter des applications de navigation, de recharge et de stationnement plus riches à un plus grand nombre d’utilisateurs d’Android Auto — Début septembre, Google a publié une version bêta de la bibliothèque d’applications Android for Cars 1.1. Cela marque également l’achèvement de la transition vers Jetpack.