Version « furtive » d’Omicron, traitement GSK à la demande du Dr Fauci – Top 10 des mises à jour sur la nouvelle variante du coronavirus

Dans quelle mesure la variante Omicron du nouveau coronavirus est-elle mortelle ? Deviendra-t-elle une variété dominante dans les mois à venir ? Cela déclenchera-t-il également une autre vague d’infections similaires à la variante Delta ? Les personnes vaccinées sont-elles protégées contre la variante ? Alors que le monde est aux prises avec ces questions, les scientifiques étudient cette nouvelle souche pour comprendre l’ampleur du problème et ses effets pour l’année 2022. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il était trop tôt pour arriver à une conclusion. Au milieu de l’incertitude redoutée, voici les 10 principaux développements liés à la recherche sur la variante Omicron :

Les dernières recherches ont montré qu’il existe une « version furtive » de la variante Omicron. Les scientifiques européens disent que cette version d’Omicron ne peut pas être détectée à l’aide de tests PCR réguliers. Bien que la plupart des mutations de cette version furtive soient assez similaires à celle de la variante Omicron, il existe un code génétique particulier, qui est manquant dans cette version qui le rend presque impossible à détecter. Les scientifiques ont dit que l’origine de cette version furtive d’Omicron n’est toujours pas claire. En raison de la lignée génétique différente, la prévalence de cette version n’est toujours pas claire. Le traitement par anticorps Sotrovimab Covid-19 de GlaxoSmithKline est efficace contre toutes les mutations de la protéine de pointe dans la souche Omicron. D’autres fabricants de vaccins ont également déclaré qu’ils travaillaient à « améliorer » les jabs actuels pour lutter contre Omicron. Les experts ont demandé des doses de rappel pour éviter la répétition de la vague Delta. En Inde, il y a eu une clameur croissante sur la nécessité de la troisième dose du vaccin contre le coronavirus, en particulier pour ceux qui ont une faible immunité. Cependant, le Centre n’a pris aucun engagement à ce sujet jusqu’à présent.

