Version One lève 100 millions de dollars pour deux nouveaux fonds et continuera de se concentrer sur Seattle en tant que géographie clé

Boris Wertz et Angela Tran Kingyens, associés chez Version One Ventures. (Photo de la version 1 des entreprises)

Version One Ventures a levé 100 millions de dollars dans deux nouveaux fonds : 70 millions de dollars pour son fonds de base IV dédié aux investissements de pré-amorçage et de démarrage, et 30 millions de dollars pour son fonds d’opportunités II qui permet à la société de continuer à soutenir les sociétés de portefeuille existantes. C’est contre 45 millions de dollars levés pour le Fonds III et 18 millions de dollars pour le premier Fonds d’opportunités.

Version One investira dans 25 à 30 startups technologiques dans le cadre des nouveaux fonds. Ses domaines d’investissement comprennent le logiciel en tant que service ; marchés ; crypto-monnaie; soins de santé; climat & énergie; et plus. La société de 9 ans a soutenu des licornes, notamment Outreach, basée à Seattle; Shippo; Ada ; Laboratoires Dapper ; Coinbase ; et Uniswap.

L’ancien COO d’AbeBooks, Boris Wertz, a fondé Version One en 2012. Wertz est basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et dirige l’entreprise avec Angela Tran Kingyens, qui est basée dans la Silicon Valley.

La première version se concentrait auparavant sur des zones géographiques spécifiques – Vancouver, Colombie-Britannique, Silicon Valley, Toronto/Waterloo et Seattle – mais a récemment élargi son champ d’action géographique.

Wertz a déclaré à . que Seattle reste une géographie clé pour l’entreprise. « Il a produit la toute première licorne pour Version One (Outreach) et était l’un des écosystèmes les plus importants pour nous dans le dernier fonds avec quatre investissements (Cap Hill Brands, Demandstar, Dolly, Pienza) », a-t-il noté.

La société a soutenu d’autres startups de Seattle telles que Julep, Front Desk, Yapta, Dwellable et Booster Fuels, qui ont déménagé dans la région de la baie.