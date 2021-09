Version1 signe l’équipe «Valorant» entièrement féminine à temps pour VCT Game Changers

Quelques équipes professionnelles féminines de haut niveau de Valorant ont signé cette année dans de grandes organisations d’esports, et la version X de la version 1 est la dernière en date. L’équipe débutera en courant en participant à VCT Game Changers Series 3 le 24 septembre, avec 32 autres personnes, dont le GX3 de Complexity.

“Soutenir la diversité et l’inclusion dans le jeu a été une partie importante de notre organisation depuis notre fondation”, a déclaré Brett Diamond, directeur de l’exploitation chez Version1, dans un communiqué de presse. « Les investissements réalisés dans l’esport féminin par les organisations et les éditeurs de jeux jettent les bases d’un avenir radieux. VersionX accédera immédiatement à la structure de soutien que nous offrons à toutes nos équipes : un logement dans le Minnesota, un équipement de pointe et un centre d’entraînement de classe mondiale, des ressources multimédias et de contenu, et une rémunération qui permet aux joueurs d’être à temps plein. concurrents esports.

Les membres de l’équipe comprennent :

Découvrez par vous-même la bande-annonce flashy de l’équipe ci-dessous.

Présentation : VersionX | #VXVAL Notre équipe #VALORANT entièrement féminine 💥@NaomiFPS | @NattyFPS | @BasedGodMilk | @karraOf | @rushhh___ pic.twitter.com/KYcqtRXbXx – Version1 (@version1gg) 23 septembre 2021

La plupart des VersionX ont également un historique de concurrence. Natty, Milkway et Karra faisaient partie de l’équipe “Just Breathe” dans VCT Game Changers Series 2, où ils se sont classés 7/8e du tournoi.

“Notre objectif est d’être la meilleure équipe féminine de Valorant, et nous savons qu’avec un travail acharné, cela viendra”, a déclaré Milkway, capitaine de l’équipe de VersionX et leader du jeu, dans le même communiqué de presse. «Quand nous avons commencé à jouer ensemble, nous voulions être assez bons pour participer à l’événement principal VCT Game Changers, et nous y sommes parvenus. En tant que VersionX, nous continuerons à bâtir sur notre succès.

Bonne chance à VersionX et à toutes les autres équipes en compétition ce week-end !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

