Versions définitives pour les playlists de vacances

Chez For The Win, nous vous avons offert tellement de cadeaux de vacances jusqu’à présent : les 10 meilleures chansons de Noël de tous les temps, les 10 pires airs de Noël et un aperçu des 10 plus étranges.

Le dernier? J’écoutais la radio l’autre jour et j’ai vu une version de Sleigh Ride. L’idée m’est venue : si vous deviez choisir une version – la version définitive – de certains des plus grands classiques de Noël pour votre playlist de vacances (qui veut 50 versions d’un même morceau ?), laquelle serait-ce ?

C’est donc ce que j’ai trouvé, et ce sont les bonnes prises.

1 promenade en traîneau par les Ronettes



La version instrumentale des Boston Pops a presque obtenu le feu vert, mais l’arrangement et le « ring-a-ling-ling-ding-dong-ding » l’emportent. Vous ne pouvez pas vous empêcher de danser dessus.

2 Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige ! par Frank Sinatra



Le lait de poule dans une main, et votre autre main est libre de s’enclencher.

3 La chanson de Noël de Nat King Cole



Un choix facile, même si Mel Torme – qui a co-écrit la chanson classique – a fait de superbes versions.

4 Jingle Bells par Ella Fitzgerald



Vous pouvez à peu près choisir n’importe quel air de Noël d’Ella pour cette liste, mais j’adore sa version jazzy de cette chanson.

5 Noël (Baby Please Come Home) par Darlene Love



Vous savez que vous allez avoir All I Want For Christmas is You sur votre liste de lecture. Donc, désolé, Mariah, ta version est si bonne mais c’est essentiellement l’arrangement de Love.

6 Winter Wonderland par Michael Buble



J’ai dû avoir un Buble ici.

7 petit garçon batteur de Pentatonix



Désolé, Bing Crosby. Cette version a cappella est magnifique.

8 Jingle Bell Rock par Bobby Helms



N’acceptez aucune imitation. Le plus populaire est le bon.

9 Le Père Noël arrive en ville par Bruce Springsteen



La version Jackson 5 est tellement bien aussi.

dix Entendez-vous ce que j’entends par Whitney Houston



La voix de Whitney est la meilleure. C’est ça.

11 Rudolph le renne au nez rouge par Dean Martin



Vous pouvez inclure un tas de versions de Dean Martin, mais celle-ci est sans doute la meilleure.

12 Joyeux Noël bébé par Otis Redding



Nous avons besoin d’Otis ici.

13 cloches d’argent de Stevie Wonder



Idem avec Stevie.

14 Silent Night par Boyz II Men



Oui, je suis partial parce qu’ils l’ont joué sur Fresh Prince of Bel-Air. Mais qu’est-ce que c’est beau ?

15 Passez un joyeux petit Noël de Luther Vandross



Asseyez-vous et écoutez.

16 Je serai à la maison pour Noël de Leslie Odom Jr.



Un classique moderne. Sa voix est si bonne.

17 S’il vous plaît, rentrez à la maison pour Noël par les Eagles



Pas un gars des Eagles. Mais c’est la version définitive.