Verstappen a besoin de connaître les règles, c’est son travail

Karun Chandhok de Sky Sports F1 a critiqué Max Verstappen en disant que le Néerlandais ne peut pas blâmer les autres pour la suppression de son tour le plus rapide au Grand Prix du Portugal.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont démontré que finalement, le duo disposait des machines nécessaires pour présenter le spectacle que les fans de Formule 1 attendaient. Une bataille pour le titre Verstappen-Hamilton.

Cependant, les limites de la piste ont parfois atténué ce combat, de manière très évidente pour Verstappen qui a perdu une victoire presque certaine à Bahreïn et maintenant un point bonus pour le tour le plus rapide au Portugal. Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a déjà exprimé son mécontentement à l’égard de la FIA lorsqu’il s’est entretenu avec Sky Sports Germany après la course:

“Maintenant, nous avons perdu la victoire, le meilleur tour et la pole position”, a déclaré Marko sur Sky Sports Allemagne après la course.

«Toutes les bonnes choses viennent par trois. J’espère que c’est fini.

«Quelque chose doit changer. Soit vous faites une limite avec des bordures, soit vous faites du gravier ou quelque chose comme ça. Si vous sortez, il y a une pénalité automatique. »

Verstappen fêtait son tour le plus rapide lors de l’entretien d’après-course avec Paul Di Resta avant d’être informé qu’il avait en fait été retiré, affirmant que c’était une décision «étrange» «parce qu’ils ne vérifiaient pas les limites de piste au virage 14».

Dans son analyse pour Sky F1, l’ancien pilote de HRT et Lotus Karun Chandhok a fait valoir que la FIA avait clarifié la situation des limites de piste samedi.

«C’était un slam dunk pour les stewards. C’était malheureux pour Max qu’il ne se rende pas compte qu’ils ont changé les règles de limite de piste de vendredi à samedi, mais cela fait partie de son travail.

«Il a besoin de connaître ces règles, il a besoin de savoir que les commissaires sportifs examinent les limites de la piste là-bas et cela lui a coûté un point de championnat.»

Verstappen. qui a clairement indiqué qu’il ne voulait plus jamais visiter Portimao, a huit points de retard sur Hamilton au classement du championnat.