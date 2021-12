Verstappen a été assez rapide pour prendre la pole d’une demi-seconde – Wolff – .

Toto Wolff a déclaré que Mercedes avait eu la chance d’obtenir un lock-out au premier rang pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, estimant que Max Verstappen les aurait battus d’une demi-seconde.

Verstappen était en avance de plus de deux dixièmes sur Lewis Hamilton dans les deux premiers secteurs de son dernier tour de qualification, avant qu’un effleurement avec la barrière à la sortie du dernier virage ne mette fin à ses chances de décrocher la pole.

Wolff dit que le rythme effréné du pilote Red Bull au cours du tour montre à quel point l’équipe a eu de la chance de finir première et deuxième sur la grille.

« Nous n’étions clairement pas assez rapides », a déclaré Wolff. « Je pense que nos voitures étaient bonnes pour les P2 et P3 et que les pilotes ont probablement surpassé la voiture.

« Max aurait été en pole, je suppose, près d’une demi-seconde. C’est donc quelque chose que nous devons analyser car ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. La chute de Max dans le dernier tour nous met dans une situation plus avantageuse avec un et deux sur la grille. Je pense que nous pouvons nous considérer chanceux pour cette situation, mais la course est encore une fois un jeu totalement différent.

Alors que les championnats des pilotes et des constructeurs sont dans la balance entre Mercedes et Red Bull avec deux courses à disputer dans la saison, Wolff dit que les deux rivaux sont si proches qu’il est difficile de dire qui détient l’avantage.

«Ça change au fil des séances. Je pense que nous sommes assez égaux en ligne droite, mais nous avons perdu à haute vitesse mais aussi en qualifications à basse vitesse.

« Les pilotes ne sont pas du tout satisfaits de la voiture. C’est entre le sous-virage, le claquement, la vérification, le roulis, etc.

Mercedes peut remporter le championnat des constructeurs lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite d’aujourd’hui s’ils peuvent construire un écart de 44 points sur Red Bull sous le drapeau à damier, ce qui les oblige à les surpasser de 40 points.

