Lewis Hamilton a peut-être été le premier à franchir la ligne d’arrivée au GP de Russie, mais Toto Wolff concède que Max Verstappen était également un « gagnant » avec sa P2.

Après des mois d’attente, Hamilton a finalement remporté sa 100e victoire en Formule 1, remportant le drapeau à damier alors que le drame d’une averse en fin de course jouait en sa faveur.

Les réjouissances ont été partiellement tempérées, du moins pour Wolff, par le pilote qui a terminé deuxième, Verstappen.

Malgré le départ 20e sur la grille, le Néerlandais était septième lorsque la pluie s’est abattue et, alors que le drapeau à damier tombait, était deuxième derrière Hamilton.

Cela signifiait qu’au lieu d’un swing de 19 points en faveur de Hamilton, c’était cinq avec le Britannique prenant une avance de deux points au championnat des pilotes.

“Le fait que Verstappen ait terminé deuxième le rend un peu doux-amer”, a déclaré Wolff, cité par F1-Insider.

« Avant la pluie, Max était septième et nous étions deuxièmes, c’est à peu près la même différence de points qu’avec un et deux. Nous devons le prendre de cette façon maintenant.

“Mais il est le deuxième gagnant aujourd’hui.”

15 courses, seulement deux points. Continuez comme ça 😍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DrGQch5Z1Y – Formule 1 (@F1) 27 septembre 2021

Avec seulement deux points séparant les protagonistes, Wolff estime que le championnat va se jouer sur le fil.

“Je pense qu’aucun pilote ni aucune équipe ne peuvent être à l’aise dans la situation actuelle car il n’y a tout simplement pas d’écart en termes de points”, a déclaré l’Autrichien. “Je pense que cela va durer très longtemps.”

Son homologue Red Bull Christian Horner était ravi de la course car, alors que Red Bull avait espéré que Verstappen marquerait des points, la P2 était au-delà de leurs rêves les plus fous.

“C’était comme une victoire pour nous”, a-t-il déclaré à Sky F1. « Si quelqu’un m’avait offert ce résultat avant la course, je lui aurais arraché le bras.

« Tout le monde dans l’équipe s’amuse, et tout va se concentrer sur les sept prochaines courses – ne pas faire d’erreurs et adopter la bonne stratégie, avoir le rythme et les pénalités joueront un rôle.

« Ce sera fascinant de voir comment cela se déroulera. Je pense que la Turquie a été une course intéressante pour nous l’année dernière avec la nouvelle surface et cela a résisté. Nous attendons cela avec impatience.

« Ça va être une compétition phénoménale. Tout va se jouer sur le fil à Abu Dhabi. »