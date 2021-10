Verstappen, à nouveau leader : Va-t-il faire la Coupe du monde ?

10/10/2021 à 17:57 CEST

Le pilote Red Bull Max Verstappen a obtenu une honorable deuxième place au Grand Prix de Turquie et est à nouveau leader mondial avec six points d’avance sur Mercedes, Lewis Hamilton. Malgré la prestation de Valtteri Bottas, vainqueur à juste titre, Verstappen a bien géré ses pneus et a remporté la cinquième place pour Hamilton pour reprendre la tête.

Le Néerlandais, qui a effectué un retour historique dans le chaos du Grand Prix de Sotchi en partant dernier et en terminant deuxième, Il a montré encore une fois qu’il a le bois d’un champion et sa performance malgré la pluie intermittente était excellente. Ses 20 points l’ont replacé en tête du classement en l’absence de cinq tests pour le résultat.

Verstappen et Hamilton jouent tous les deux un combat acharné pour la Coupe du monde, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis cinq ans: six des sept derniers championnats se sont terminés entre les mains du Britannique. Il a fait la démonstration d’être l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps à bord de sa Mercedes, qui constitue la voiture la plus compétitive du moment..

Le règne de Lewis Hamilton prendra-t-il fin ?

L’ascension de Max Verstappen à la première place rouvre le débat : le Néerlandais sera-t-il le premier pilote d’une autre équipe que Mercedes à remporter le titre et mettre fin au règne de Lewis Hamilton ? La dernière fois que Mercedes n’a pas remporté le titre, c’était en 2013, quand Sebastian Vettel a remporté quatre Coupes du monde consécutives à bord de sa Red Bull.

Le coureur britannique a remporté six des sept dernières Coupes du monde et en a signé quatre d’affilée.. Seul Nico Rosberg, en 2016, en tant que coéquipier chez Mercedes a réussi à priver Lewis Hamilton de la Coupe du monde. L’anglais compte sept titres (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) et deux finalistes (2007 et 2016).