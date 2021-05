Verstappen a-t-il fait ses devoirs? Six points de discussion du GP d’Espagne · .

Les règles déroutantes des limites de piste de la Formule 1 ont nui à un grand combat pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen jusqu’à présent cette année. Cela va-t-il changer en Espagne?

Verstappen a-t-il fait ses devoirs?

Trois courses, le combat pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton montre des signes encourageants de tenir la distance. Après la progression peu troublée de Hamilton vers le titre de l’année dernière, le voir avec Verstappen rouler à roue lors des trois premières manches de la nouvelle saison a été un vrai régal.

Malheureusement, l’incapacité persistante de la Formule 1 à définir des règles de limites de piste cohérentes d’un virage à l’autre, voire d’une session à l’autre, a nui à l’action en piste. Cela ne semble pas susceptible de changer de sitôt. Le week-end dernier, des dizaines de temps au tour ont été supprimés pour des infractions aux limites de piste, et des normes différentes ont appliqué plusieurs virages, qui ont changé plus d’une fois au cours de l’événement.

C’est peut-être exaspérant, mais il semble que nous y soyons coincés, et cela vaut autant pour les prétendants au championnat que pour les spectateurs. Et c’est un domaine où Verstappen a été fondé en voulant deux fois dans les trois premières courses.

Les limites de la piste ont été une pomme de discorde toute l’année Dimanche, il est sorti de sa RB16B convaincu qu’il avait pris le point de bonus pour le meilleur tour de la course, seulement pour se faire dire qu’il avait été supprimé parce qu’il était allé large au virage 14. Verstappen a estimé que était «étrange», mais la troisième et dernière version du règlement sur les limites de piste publié avant les essais finaux indiquait clairement la pénalité qu’il risquait en allant aussi large que lui.

À Bahreïn également, il semblait que Verstappen n’avait pas vérifié les directives mises à jour sur les limites de piste émises pendant le week-end, ou avait raté un tour quand il l’a fait. Il était à la moitié de la course avant de se rendre compte qu’il pouvait courir large au virage quatre, comme Hamilton l’a fait à plusieurs reprises, gagnant quelques dixièmes de seconde par tour.

C’est une illustration de l’attention portée aux détails qui pourrait s’avérer essentielle pour déterminer l’issue de ce combat pour le titre. Mais cela peut s’avérer moins préoccupant ce week-end. La plupart des virages du circuit de Catalunya comportent des pièges à gravier ou des bordures abruptes, et il existe une politique bien établie pour les conducteurs qui courent large dans les virages rapides un et deux, ce qui est généralement le meilleur endroit pour dépasser sur la piste. Il n’y a eu aucun changement aux règles de limites de piste depuis l’année dernière – jusqu’à présent.

La Catalogne est-elle toujours un bastion de Mercedes?

La série de pole positions consécutives de Mercedes sur cette piste a commencé avant l’ère du turbo hybride V6. L’année dernière, ils ont remporté la première place pour la huitième année consécutive, Hamilton un très confortable sept dixièmes de seconde d’avance sur le non-Mercedes le plus proche, qui était le Red Bull de Verstappen.

Depuis le début de l’ère hybride, Mercedes a remporté ici toutes les courses où leurs deux pilotes ne se sont pas décollés au départ. Cette collision notoire entre Hamilton et Nico Rosberg a ouvert la porte à Verstappen pour gagner lors de ses débuts en tant que pilote Red Bull sur cette piste il y a cinq ans.

Mercedes est-elle toujours l’équipe à battre ici? Red Bull avait un net avantage de temps au tour au début de la saison, mais cet écart s’est clairement réduit depuis. (En effet, sur le temps au tour, Red Bull était la troisième équipe la plus rapide du Portugal, mais cela devait beaucoup aux circonstances.)

Les dépassements sont extrêmement difficiles sur cette piste, donc si Verstappen peut obtenir la pole position, il a une excellente chance de mettre fin à la série de succès de Mercedes en Espagne, et peut-être même de prendre les points en tête des mains de Hamilton.

Norris peut-il consolider sa position de leader du milieu de terrain?

Norris, à lui seul, garde McLaren devant FerrariLando Norris est actuellement dans une forme exceptionnelle. Depuis la dernière course de l’année dernière, le pilote McLaren a été «le meilleur des autres» à chaque Grand Prix, prenant le drapeau à damier avec seulement des rivaux Mercedes ou Red Bull devant lui.

Difficile d’imaginer qu’il va s’accrocher à sa troisième place du championnat devant Valtteri Bottas et Sergio Perez. Mais il y a des signes précoces encourageants pour McLaren qu’ils peuvent répéter la troisième place qu’ils avaient obtenue l’année dernière. Ce dont ils ont besoin maintenant, c’est que Daniel Ricciardo se mette à niveau et commence à prendre plus de points sur les Ferrari.

L’Algarve d’Alpine était-elle une forme unique?

Après une paire décevante de courses d’ouverture, Alpine était la quatrième équipe la plus rapide à Autodromo do Algarve. Esteban Ocon et Fernando Alonso ont quitté le Grand Prix du Portugal avec de solides points.

Alonso a admis au cours du week-end que l’équipe n’était pas sûre à quel point c’était de véritables progrès et combien pouvait être spécifique à la piste. Mais il est bien conscient qu’un retour en Q3 est vital s’il veut ajouter à ses points à domicile.

Quelle différence le nouveau turn 10 fera-t-il?

Données de piste: Circuit de CatalunyaLe virage 10 original du Circuit de Catalunya a été remplacé en 2004 par un virage beaucoup plus serré. On espérait que cela encouragerait davantage de mouvements de poste. On peut se demander si c’est le cas.

Maintenant, le coin a été remplacé par quelque chose de beaucoup plus proche de sa forme d’origine. Le virage commence plus tôt que le virage d’origine, laissant plus de place à un piège à gravier pour attraper toute personne qui s’enfonce trop profondément. Lando Norris a des doutes sur le nouveau virage, mais nous découvrirons assez tôt ce que cela peut vraiment changer.

George Russell souhaite voir d’autres changements sur la piste – en particulier, la suppression de la chicane maladroite et lente qui a été installée à la fin du tour en 2007 pour ralentir l’arrivée des voitures sur la ligne droite principale. Mais il reste à voir si la F1 courra encore ici l’année prochaine.

La course a-t-elle un avenir?

Sera-ce l’adieu de la F1 à la Catalogne? Le Grand Prix d’Espagne est l’une des courses patrimoniales de la F1. Organisé pour la première fois lors de la deuxième année du championnat du monde, son siège actuel organise une course chaque année depuis trois décennies.

Mais son contrat actuel expire à la fin de cette année, et il reste à voir s’il sera renouvelé. Le nouveau Grand Prix de Miami figurera au calendrier de la F1 2022 et aura lieu à cette période de l’année.

L’Espagne compte deux pilotes remarquables sur le terrain: le double champion du monde Fernando Alonso et le Ferrari Carlos Sainz Jnr. Avec des concurrents de ce calibre dans des équipes de fabricants de premier plan, il semblerait que la F1 ne puisse pas se permettre de ne pas faire de course en Espagne. Mais le succès de Sebastian Vettel et de Mercedes n’a pas permis de maintenir la course allemande dans le calendrier, alors pourquoi cette course devrait-elle être différente?

