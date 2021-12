Max Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes lors du Grand Prix d’Arabie saoudite à la suite du dernier d’une série d’affrontements entre lui et son rival au championnat, Lewis Hamilton.

Les commissaires sportifs ont-ils pris la bonne décision au sujet de cet incident inhabituel et controversé, au cours duquel Hamilton a accusé Verstappen de l’avoir « testé les freins » ?

Incident

Hamilton a heurté l’arrière de la voiture de Verstappen à l’approche du virage 27 au 37e tour de la course. Verstappen s’était fait dire par son équipe de laisser passer son rival. Des messages radio indiquaient que Hamilton n’avait été informé que Verstappen était sur le point de le laisser passer avant que le couple n’ait pris contact.

Verstappen a reçu l’instruction de changer de position alors qu’il était aux alentours du virage 22. Il a réduit son accélération lors de la course au virage 27 pour commencer, permettant à Hamilton de fermer. Le conducteur de Mercedes a également ralenti et Verstappen a encore ralenti. Hamilton a fait une embardée pour éviter le Red Bull mais a heurté le pneu arrière gauche avec le côté droit de son aileron avant.

Selon les commissaires sportifs, Verstappen « a freiné soudainement (69 bars) et de manière significative, entraînant une décélération de 2,4G ».

Comment cela s’est passé

Verstappen commence à ralentir sensiblement pour le virage Hamilton commence à fermer sur Verstappen Verstappen ralentit plus considérablement, passant à la troisième, son régime baissant Hamilton prend contact avec le Red Bull

Ce qu’ils ont dit

Dans les voitures

Après le contact, on a de nouveau dit à Verstappen : « Rendez-le ». Lambiase a poursuivi : « Je ne sais pas ce qui se passe ici, Max. Nous avons essayé de le laisser passer. Il ne passe pas.

« Oui, vérifiez mon pneu », a répondu Verstappen, se référant au contact.

On a dit à Hamilton « qu’ils demandent à Max d’échanger des positions » alors que la paire prenait contact.

« Il m’a juste testé les freins, je ne sais pas ce qui se passe », a déclaré Hamilton à la radio. « C’est juste une conduite dangereuse, mec. »

Après la course

Verstappen a blâmé un « manque de communication » pour la collision :

À un moment donné, ils m’ont dit que je devais rendre le poste. C’était je pense juste avant 22. Donc après 22-23, je suis allé conduire du côté droit et j’ai ralenti et je freinais et rétrogradais et il est juste resté très près derrière moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi. J’essayais juste de le laisser passer. «Je vais juste de plus en plus lentement, en tirant le rétrogradage. Nous avons eu, je ne sais pas, un problème de communication ou quoi que ce soit et il m’a heurté le dos et c’est tout.

Max Verstappen

Hamilton a déclaré qu’il hésitait à dépasser Verstappen parce qu’il ne voulait pas être le premier des deux à atteindre la ligne de détection du DRS, car cela permettrait à son rival de le repasser facilement :

Il y a deux scénarios : il y en a un, ce n’était pas clair ; deux, je n’ai pas eu l’information [that he was letting me past]. Puis il est devenu évident qu’il essayait de me laisser passer, ce qu’on lui avait demandé, je suppose, mais avant la zone du DRS. Et alors, cela voudrait peut-être dire qu’il ferait juste un DRS derrière moi en passant le dernier virage, en me suivant puis en me DRS dans le premier virage. C’était donc une tactique. Mais je pense que le pire était juste le freinage brusque et brutal qui s’est ensuite produit à un moment donné, c’est pourquoi nous sommes entrés en collision. C’était la partie dangereuse.

Lewis Hamilton

Le verdict officiel

L’interprétation des commissaires sportifs de la collision était qu’ils pensaient que Verstappen essayait de laisser Hamilton le dépasser avant la ligne de détection du DRS avant le virage 27. Cependant, Hamilton était réticent à le doubler là-bas, car cela aurait permis à Verstappen d’utiliser le DRS pour re- le passer.

« Il était évident qu’aucun des pilotes ne voulait prendre la tête avant la ligne de détection trois du DRS », ont observé les commissaires.

« Tout en acceptant que le conducteur de la voiture 44 [Hamilton] aurait pu dépasser la voiture 33 [Verstappen] lorsque cette voiture a ralenti pour la première fois, nous comprenons pourquoi lui (et le conducteur de la voiture 33) n’a pas souhaité être le premier à traverser le DRS », ont-ils ajouté.

Cependant, les commissaires ont estimé que Verstappen était allé trop loin avec sa dernière tentative pour provoquer Hamilton à le dépasser. « En décidant de pénaliser le conducteur de la voiture 33, le point clé pour les commissaires sportifs était que le conducteur de la voiture 33 a ensuite freiné brutalement (69 bars) et de manière significative, entraînant une décélération de 2,4 G. »

« Le freinage soudain du conducteur de la voiture 33 a été déterminé par les commissaires sportifs comme étant erratique et donc la cause prédominante de la collision et donc la pénalité standard de 10 secondes pour ce type d’incident, est imposée », ont-ils ajouté.

Les commissaires sportifs ont statué que Verstappen avait « freiné d’une manière qui a causé une collision » avec Hamilton et a enfreint l’article 2 (e) du chapitre quatre, annexe L du Code sportif international qui stipule: « Il n’est pas permis de conduire une voiture inutilement lentement, de manière erratique ou d’une manière jugée potentiellement dangereuse pour les autres conducteurs à tout moment.

Il s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes – qui n’a pas modifié sa position initiale de deuxième place – et deux points de pénalité sur sa licence.

Votre verdict

Êtes-vous d’accord avec la décision des commissaires sportifs de pénaliser Verstappen ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires :

La pénalité de Verstappen pour la collision avec Hamilton était-elle sévère, clémente ou correcte ?

Beaucoup trop sévère (13 %) Légèrement trop sévère (6 %) Passable (13 %) Légèrement trop clément (14 %) Beaucoup trop clément (53 %) Sans opinion (0 %)

Nombre total d’électeurs : 344

Un compte . est requis pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

