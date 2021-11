Verstappen a vérifié l’aileron arrière de Hamilton en raison des soupçons de l’équipe de flexion · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Max Verstappen a déclaré avoir inspecté l’aileron arrière de Lewis Hamilton après les qualifications hier parce que son équipe Red Bull pense qu’il a trop fléchi à grande vitesse. Le leader du championnat du monde a examiné sa propre voiture, puis celle de son rival, après que Hamilton ait pris la pole position pour la course de qualification au sprint. Hamilton a ensuite été disqualifié de la séance et a dû commencer la course depuis le fond de la grille.

« Je regardais clairement l’aile, vous pouvez voir sur la vidéo ce que j’ai fait exactement », a expliqué Verstappen. « Je regardais juste à quel point l’aileron arrière fléchissait à ce moment-là. »

Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, aurait parlé à la FIA de l’aileron arrière de Mercedes. Une directive technique a été publiée plus tôt dans la saison imposant un test plus sévère sur les ailes arrière pour réduire leur flexibilité, ce qui a conduit Red Bull et d’autres équipes à apporter des modifications à leurs conceptions.

Verstappen a confirmé que Red Bull avait discuté de l’aileron arrière de Mercedes en interne. « Bien sûr qu’il y a eu des discussions », a-t-il déclaré. «Et bien sûr, il y a encore des choses à examiner. Parce qu’à une certaine vitesse, on a l’impression que l’aile fléchit.

« Nous avons dû, en début de saison, tous changer un peu les ailes arrière à cause du recul. Mais il semble que quelque chose recule encore là-bas, c’est pourquoi je suis entré et j’ai jeté un coup d’œil.

Les commissaires ont vu d’un mauvais œil Verstappen toucher la voiture de Hamilton. Bien qu’ils aient déterminé qu’il n’avait « pas de préjudice direct », il a été condamné à une amende de 50 000 € pour avoir enfreint les restrictions du parc fermé.

« C’est une grosse amende, alors j’espère qu’ils auront un bon dîner et beaucoup de vin », a-t-il déclaré. « J’espère qu’un bon vin cher sera agréable et qu’ils pourront aussi m’inviter à dîner. Je paierai aussi ce dîner.

Verstappen doit payer l’amende personnellement. « C’est donc un peu moins de points FIFA pour moi alors, sur mon ordinateur portable. »

