Verstappen admet que Red Bull a l’air “assez fort” après l’entraînement un-deux · .

Max Verstappen a été encouragé par le rythme affiché par Red Bull lors des essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan aujourd’hui.

Le leader du championnat du monde s’est classé deuxième à l’issue de la course de vendredi, à un dixième de seconde de son coéquipier Sergio Perez.

“Jusqu’à présent, je pense que nous avons l’air assez forts, donc je suis très content de cela”, a déclaré Verstappen à Sky. « Voyons ce que nous pouvons faire demain.

Cependant, il a admis que l’équipe avait peut-être pris une mauvaise direction dans la mise en place entre les deux sessions.

« Du point de vue des performances, je pense que nous avons eu un excellent début de week-end jusqu’à présent. La voiture en FP1 était vraiment, vraiment décente. J’étais assez à l’aise.

« Ensuite, pour les FP2, nous avons fait quelques changements pour voir si ce serait mieux, mais je pense que nous avons un peu reculé. Donc on va regarder du jour au lendemain, bien sûr, dans quelle direction on va aller mais néanmoins, je pense pour l’équipe, encore une très bonne journée.

Exceptionnellement, Verstappen a commencé le week-end en utilisant une paire de bottes de course de Perez en raison d’un problème avec ses propres chaussures. « Cela n’a pas affecté les choses », a-t-il déclaré. “Bien sûr, la taille n’est pas tout à fait correcte, mais c’était bien.”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Verstappen avait “joué avec les réglages et les réglages”. “Je pense qu’il était plus à l’aise avec la voiture lors de la séance du matin l’après-midi. Il y a donc beaucoup de choses à regarder ce soir en termes de données et à tout améliorer pour demain. »

“C’était un bon début”, a-t-il ajouté. « Les deux pilotes, je pense, sont raisonnablement heureux. C’était des conditions de circuit difficiles aujourd’hui, étant évidemment une rue et encore assez verte. Mais dans l’ensemble, je pense que c’est certainement une journée positive, ça doit être une bonne quand votre voiture est au top des temps.

