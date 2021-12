Verstappen : aucune raison pour que Hamilton abandonne ou arrête maintenant

Le nouveau champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, s’attend à ce que Lewis Hamilton soit de retour la saison prochaine pour se battre pour un huitième titre record malgré la déception d’avoir été battu dans le dernier tour de la dernière course d’une saison épique.

S’adressant aux journalistes avant la soirée de gala de la FIA à Paris, où il recevra le trophée du champion, le pilote Red Bull a reconnu la souffrance de son rival Mercedes.

La défaite de Hamilton a évité le rassemblement, le patron de l’équipe Toto Wolff étant également absent et indiquant une certaine incertitude quant à l’avenir de son pilote désabusé après la finale controversée de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de dimanche dernier.

À propos de l’absence de son rival, Verstappen a déclaré : « Je ne suis pas désolé mais je peux bien sûr comprendre que cela peut être très douloureux. Mais à la fin de la journée, c’est aussi la course. Tu dois juste continuer à te battre jusqu’au bout et tu sais qu’en course tout peut arriver.

« Il a aussi remporté un championnat comme celui-là. Donc je pense qu’il peut aussi comprendre », a ajouté le joueur de 24 ans, qui a dépassé Hamilton à Yas Marina lorsqu’un changement soudain de la procédure de la voiture de sécurité lui a donné une chance alors qu’il semblait n’en avoir aucune.

Max : Je pense qu’il devrait juste revenir sur ce qu’il a déjà réalisé

Verstappen faisait référence lorsque Hamilton a remporté son premier titre avec McLaren en 2008 avec un dernier virage qui a brisé les espoirs du pilote brésilien Ferrari Felipe Massa.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point ce serait si Hamilton ne revenait pas pour renouveler la bataille la saison prochaine, Verstappen a douté que cela se produise : « Je peux comprendre que les premiers jours après une course comme celle-là, vous n’êtes pas heureux, mais vous devez également comprendre cela est en course.

«Je pense qu’il devrait juste revenir sur ce qu’il a déjà accompli. Cela devrait lui apporter beaucoup de réconfort et devrait également être cette motivation pour continuer, car il essaie toujours de se battre pour ce huitième titre et il pourra certainement le refaire l’année prochaine.

« Je ne vois donc aucune raison d’abandonner ou d’arrêter maintenant », a ajouté Verstappen. (Reportage d’Alan Baldwin)