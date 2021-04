Verstappen aurait été “solidement en pole” sans erreur

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pense que Max Verstappen aurait pris la pole position du Grand Prix d’Émilie-Romagne par une marge confortable sans une erreur lors de sa dernière tentative.

Bien que Wolff admette que Mercedes a amélioré son groupe motopropulseur et l’équilibre de sa voiture depuis le Grand Prix de Bahreïn, il est certain que Verstappen aurait pris la pole position sans son erreur à Tamburello lors de son dernier tour.

Lewis Hamilton a pris la pole position pour Mercedes, avec le duo Red Bull à moins d’un dixième de seconde de lui. «Il est clair que le tour de Lewis aujourd’hui était très bon», déclare Wolff.

«Nous avons travaillé dur pour régler certains des problèmes d’équilibre que nous avions à Bahreïn et je pense que nous avons fait un pas décent là-bas. La maniabilité du groupe motopropulseur s’est améliorée et les conditions de piste sont évidemment très différentes de celles de Bahreïn. Donc, tout cela a joué un certain facteur.

Mais si vous comparez les tours en tête-à-tête avec Red Bull, Max, sans l’erreur, aurait été solidement en pole. Peut-être pas autant que Bahreïn, mais il y aurait été. »

Avec Sergio Perez et Verstappen commençant la course de demain juste derrière Hamilton et sur différents composés de pneus, Wolff reconnaît la menace que représente Red Bull pour le deuxième week-end de course consécutif.

«C’est un avantage qu’ils ont», dit Wolff. «Vous diriez normalement que commencer sur le soft n’est probablement pas aussi bon, mais ici c’est une stratégie de décalage et ce n’est pas bien pire que de commencer sur les mediums. Donc, ils ont bien sûr les deux voitures, nous savons que c’est toujours un avantage, puis les stratégies de compensation leur donnent une autre chance.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, partira huitième sur la grille après avoir seulement pu gérer un tour qui était presque une demi-seconde plus lent que le poleman. Wolff a expliqué que l’écart entre les deux voitures de l’équipe se résumait à «un problème d’échauffement». avec leurs pneus. «Nous savons exactement ce que c’est et Valtteri le sait.

«Les deux pilotes ont eu un problème d’échauffement au début du tour», a déclaré Wolff. «En Q1, une fois que nous avons pu donner à Valtteri un deuxième tour sur le pneu pour faire entrer les températures, il était vraiment très bon. Je pense que son deuxième tour en Q1 l’aurait amené à la P4. Mais néanmoins, je pense qu’il est dans une bonne position pour la course de demain.

