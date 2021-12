Verstappen, avec tout à Abu Dhabi

08/12/21 à 17h23 CET

La saison la plus excitante de ces dernières années se termine ce week-end à Abu Dhabi. La Yas Marina sera l’étape qui décidera si Verstappen ouvre son compte particulier de Coupes du monde remportées ou, au contraire, Hamilton parvient à être le pilote avec le plus de championnats de l’histoire. Huit pour être exact.

Verstappen a réchauffé le précédent depuis hier et a analysé sa saison. « Nous avons eu beaucoup de victoires et de bons moments cette année, nous avons été très compétitifs en général, par rapport aux saisons précédentes. En tant qu’équipe, nous pouvons être satisfaits et fiers de ce que nous avons accompli & rdquor;a expliqué le Néerlandais dans un communiqué de l’équipe.

Verstappen, leader de la Coupe du monde bien qu’à égalité de points avec Hamilton, assure que l’équipe « Il va tout donner pour gagner ce championnat & rdquor; et a ajouté: « Ce sera une course passionnante et nous voulons terminer la saison de la meilleure façon possible & rdquor;.

Max sait qu’il doit se remettre sur la bonne voie pour tenir tête à la fusée de Brackley qui a fait un bond lors des dernières courses. « Je suis ravi de retourner à Abu Dhabi. Nous avons perdu un peu de rythme lors des dernières courses mais j’espère que ce n’est pas le cas ce week-end & rdquor;, a-t-il souligné. Verstappen a noté que le circuit de Yas Marina a subi des changements par rapport à l’année dernière. « La piste est plus rapide à l’heure. Il sera intéressant de voir comment cela affectera la configuration de la voiture. C’est très important d’avoir une bonne qualification à Abu Dhabi et nous espérons le faire & rdquor;, a déclaré le pilote Red Bull.

morbide finale

La tension est coupée au couteau entre les deux parties et la FIA veut en tirer le meilleur parti. Aujourd’hui, c’est au tour des conférences de presse et ils se sont amusés avec les binômes. Lewis et Max partageront un micro et une séance de questions. Aussi les chefs d’équipe de Mercedes et Red Bull. Christian Horner et Toto Wolff se retrouveront dans la salle. La dernière fois, il y avait déjà un croisement de mots un peu osés. Les deux écuyers, également juges du résultat final, coïncideront également lors de la conférence de presse. Bottas et Pérez. Le spectacle est en marche et les moteurs n’ont toujours pas démarré.