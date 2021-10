Verstappen bat Hamilton et Perez pour la pole à Austin · .

Max Verstappen prendra le départ du Grand Prix des États-Unis en pole position devant son rival au championnat Lewis Hamilton.

La paire est passée en tête avec ses derniers runs, rétrogradant Sergio Perez qui avait pris la pole position provisoire au début de la Q3.

Valtteri Bottas s’est qualifié quatrième mais partira neuvième après sa pénalité pour changement de moteur.

T1

C’était des pneus tendres tout autour en Q1. Charles Leclerc a donné le rythme initial mais Max Verstappen n’a pas tardé à sortir des stands et à déplacer le pilote Ferrari de plus de trois quarts de seconde. Il était secondé par son coéquipier Sergio Perez, à seulement cinq centièmes de seconde.

Les pilotes Mercedes n’ont pas pu rivaliser avec les Red Bull dans le premier secteur lors de leurs premiers tours, mais le long de la longue ligne droite, Valtteri Bottas était plus rapide. Un dernier secteur décent lui a laissé un dixième de seconde à la ligne. Hamilton était plus lent d’un dixième de seconde que son coéquipier, perdant un peu plus de temps en milieu de tour.

Ensuite, les McLaren ont produit une surprise. Daniel Ricciardo, après avoir troqué la Chevrolet NASCAR 1984 dont il a fait la démonstration avant les essais finaux contre sa MCL35M régulière, a réussi un 1’34.407, y compris le passage le plus rapide dans le secteur un, pour déplacer Verstappen du haut des temps. Lando Norris n’a pas réussi à battre la marque de Verstappen et a pris la troisième place.

Soulignant le fait que la piste s’améliorait rapidement et que le milieu de terrain était de plus en plus rapide, Carlos Sainz Jnr a placé sa Ferrari quatrième. Leclerc était désormais neuvième derrière Pierre Gasly, dont l’AlphaTauri montrait enfin un peu de rythme.

Toujours sur son train de pneus tendres d’origine, Verstappen récupérait le meilleur temps avec son cinquième tour en 1’34,352 le plaçant cinq centièmes devant Ricciardo. Perez a ensuite divisé la paire pour restaurer un doublé Red Bull.

À ce stade, les pilotes Mercedes étaient descendus aux sixième et septième places et sont revenus en piste pour un run supplémentaire, toujours avec leurs pneus d’origine. Tout cela accompli était une amélioration d’une place pour Hamilton – au détriment de son coéquipier.

Nicholas Latifi s’est échappé de la zone de largage avec son dernier run, mais la dernière amélioration d’Esteban Ocon l’a ramené, assurant une autre sortie en Q1 pour le pilote Williams. Le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, a également réussi son dernier effort, mettant fin à l’implication de Lance Stroll dans la procédure. Kimi Raikkonen, à près des quatre dixièmes de son coéquipier, n’est pas non plus allé plus loin, et la paire Haas a été dernière comme d’habitude.

Pilotes éliminés au T1

16Lance StrollAston Martin-Mercedes1’35.98317Nicholas LatifiWilliams-Mercedes1’35.99518Kimi RaikkonenAlfa Romeo-Ferrari1’36.31119Mick SchumacherHaas-Ferrari1’36.49920Nikita MazepinHaas-Ferrari1’36.796

T2

La majorité des pilotes en Q2 privilégiaient initialement les pneus médium, espérant démarrer la course sur un composé qui irait plus loin que le tendre fragile. Perez faisait partie de ceux qui privilégiaient le soft, tandis que son coéquipier Verstappen ainsi que les pilotes Mercedes et McLaren ont opté pour les médiums. Ferrari a également divisé sa stratégie, avec des médiums pour Leclerc et Sainz sur les softs.

Verstappen était un tiers de seconde plus rapide que Hamilton sur les médiums, la paire en tête des temps initialement. Perez a glissé, perdant son temps au tour après avoir dépassé les limites de la piste au virage 19. Les coureurs restants se sont empilés derrière Hamilton: Norris, Leclerc et Bottas ont tous parcouru un dixième de lui.

Trois des pilotes qui ont atteint la Q2 – Vettel, Alonso et Russell – devaient partir de l’arrière en raison de pénalités sur la grille. Il est apparu qu’aucun d’entre eux ne voulait prendre le risque de se qualifier pour la Q3 et donc de devoir commencer la course avec des pneus usés. Alors Alonso a établi un temps au tour lent de 1’47 pour s’assurer qu’il s’alignerait devant eux, Russell a fait un tour sans chronométrer et Vettel est resté sur place.

Perez est passé aux médiums pour sa dernière manche et a obtenu la septième place. Ricciardo, qui a également perdu son temps au tour initial en raison d’une violation des limites de la piste, est passé à la neuvième place lors de son dernier run. Il était confortablement à l’abri de Yuki Tsunoda, qui a remporté la dernière place en Q3 en 10e, près d’une demi-seconde plus lent que la McLaren.

Tsunoda a fait la coupe aux dépens d’Esteban Ocon, qui est sorti en Q2 malgré un sillage dans la ligne droite arrière par son coéquipier. Alonso a également perdu une place face à Vettel, qui a failli se qualifier pour la Q3, établissant un 1’35.500, à seulement trois dixièmes de Tsunoda. Antonio Giovinazzi n’est pas non plus allé plus loin. Russell était dernier, son seul tour étant supprimé pour une violation des limites de la piste.

Pilotes éliminés au T2

11Esteban OconAlpine-Renault1’35.37712Sebastian VettelAston Martin-Mercedes1’35.50013Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1’35.79414Fernando AlonsoAlpine-Renault1’44.54915George RussellWilliams-Mercedes

T3

Red Bull a gardé son avance sur Mercedes alors que les derniers runs commençaient en Q3. La paire de Mercedes a établi ses chronos en premier, mais Hamilton a laissé trop de temps dans le secteur intermédiaire. Bottas a battu son temps d’un dixième et les Red Bulls étaient encore plus rapides.

Verstappen a réalisé un tour fabuleusement engagé, gagnant près de trois dixièmes de seconde du temps de Bottas. Mais Perez, à une courte distance derrière, avait un peu plus en main, prenant la première place à son coéquipier en moins de deux centièmes de seconde. Sur le chemin du retour, il a dit à son équipe de laisser l’équilibre de la voiture tranquille. « Le virage 11 est la limite », a-t-il expliqué, faisant référence au virage vital qui mène à la ligne droite arrière.

Alors que les derniers runs commençaient, les équipes ont averti leurs pilotes qu’il y avait un risque que de la pluie arrive au premier virage avant la fin de la séance. Bottas et Hamilton menaient le peloton, Verstappen et Perez fermaient la queue de la file d’attente de 10 voitures.

Hamilton a peaufiné ses efforts lors de son dernier run, replaçant sa Mercedes au sommet des chronos. Alors que la pluie commençait à tomber, la décision de Mercedes d’envoyer ses voitures en tête du peloton semblait pouvoir être justifiée.

Verstappen n’était que deux centièmes de seconde plus rapide que Hamilton alors qu’il entrait dans le dernier secteur, où les premières gouttes tombaient. Mais la supériorité du Red Bull dans les derniers virages l’a révélé, et il a franchi le drapeau à damier deux dixièmes de seconde plus vite que son rival pour le titre.

« Il a commencé à bruiner à la fin », a déclaré Verstappen à son équipe. « C’était vraiment très bon. Les gars, je pense qu’en tant qu’équipe aussi aujourd’hui, nous avons fait du très bon travail. Beau revirement d’hier, la voiture était bien meilleure aujourd’hui, donc bon travail, les gars.

« Où ai-je perdu tout le temps ? » demanda Hamilton. « Un peu un, un peu sept et 19, 20 », a déclaré son ingénieur de course Peter Bonnington.

Perez a glissé au troisième rang devant Bottas, dont la pénalité le laissera neuvième sur la grille. La paire Ferrari est venue ensuite, suivie par les McLaren et AlphaTauris.

Top 10 au T3

1max VerstappenRed Bull-Honda1’32.9102Lewis HamiltonMercedes1’33.1193Sergio PerezRed Bull-Honda1’33.1344Valtteri BottasMercedes1’33.4755Charles LeclercFerrari1’33.6066Carlos Sainz JnrFerrari1’33.7927Daniel RicciardoMcLaren-Mercedes1’33.8088Lando NorrisMcLaren-Mercedes1’33.8879Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1’34.11810Yuki TsunodaAlphaTauri-Honda1’34.918

